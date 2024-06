Publix lança 8 sabores de sorvete de edição limitada para o verão

Ainda faltam algumas semanas para o início oficial do verão, mas as temperaturas têm subido e as guloseimas geladas ganham a preferência do público. Pensando nisso, a rede Publix acaba de lançar oito sabores de edição limitada para o verão de 2024.



Os novos sabores são:



Chocolate Cookie Quarry: Sorvete de chocolate com pedaços de biscoitos de chocolate e pedaços de biscoitos recheados de chocolate com sabor.



Cold Brew Cookies and Crème: Sorvete com sabor de café com pedaços de biscoito de chocolate recheados com creme por toda parte.



Lemon Berry Bliss: Sorvete com sabor de creme de limão com flocos com sabor de limonada e redemoinhos com sabor de mirtilo.



Marry Me Strawberry: Sorvete com sabor de morango com fitas de molho com sabor de morango, cravejado com pedaços de casca de noz-pecã de morango com sabor de chocolate branco.



Coffee Almond Fudge: Sorvete de café com fita de café de chocolate e amêndoas revestidas com sabor de chocolate ao leite.



Caramel Turtle Cheesecake: Sorvete com sabor de cheesecake misturado com caramelo de sal marinho aromatizado e tartarugas de caramelo com chocolate ao leite e nozes.

Hula Hula Macadamia: Sorvete sabor chantilly com fitas de caramelo e pedaços de macadâmia.



Buckeyes & Fudge: Sorvete de manteiga de amendoim carregado com balas buckeye de manteiga de amendoim com cobertura de chocolate e rodelas de calda grossa.



Os sabores do verão de 2024 já estão disponíveis e estarão nas prateleiras das lojas até 30 de agosto.

Além de estar nas lojas, as pessoas podem provar os doces no caminhão de sorvete da Publix. Neste verão, o caminhão vai viajar pelo sudeste e fará as seguintes paradas na Flórida:



Lakeland



June 29, 10 a.m. – 3 p.m. at Common Ground Park

1000 E. Edgewood Dr.

Tampa, FL



June 30, 10 a.m. – 3 p.m. at Sparkman Wharf

615 Channelside Dr.

St. Pete, FL



July 4, 4 p.m. – 10 p.m. at St. Pete Pier

600 2nd Ave. NE

Jacksonville, FL



June 26, 10 a.m. – 3 p.m. at Seawalk Pavilion

199 Ocean Front N.

Orlando, FL



June 28, 10 a.m. – 3 p.m. at Gaston Edwards Park

1236 N. Orange Ave.

Fort Lauderdale, FL



July 6, 10 a.m. – 3 p.m. at Las Olas Beach

240 Las Olas Cir.

West Palm Beach, FL



July 7, 10 a.m. – 3 p.m. at Brightline

501 Evernia St.



Fonte: Fox13 News.