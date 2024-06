Duas cidades da Flórida entre as 20 mais ‘sujas’ da América, aponta estudo

Duas cidades da Flórida estão entre as 20 mais ‘sujas’ da América, aponta um estudo. Foram avaliadas mais de 150 das maiores cidades dos EUA, com foco na poluição, condições de vida, infraestrutura e satisfação dos residentes.



O estudo feito por LawnStarter, um fornecedor de cuidados com gramados, analisou dados de várias agências federais, incluindo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o Census Bureau, o Departamento de Energia e a Agência de Proteção Ambiental.

Houston, no Texas, liderou a lista das chamadas cidades mais sujas devido aos altos níveis de poluição, um problema significativo de baratas e emissões de gases de efeito estufa de grandes plantas industriais.



Os pesquisadores também citaram um relatório de 2022 da organização de mídia sem fins lucrativos Grist, que descobriu que algumas das “instalações petroquímicas de Houston violaram gravemente as diretrizes de segurança da EPA”.

Em Abril, a EPA anunciou que fábricas de produtos químicos como as da Costa do Golfo do Texas e do “Beco do Cancro da Louisiana” devem reduzir a poluição tóxica do ar para ajudar a salvaguardar a saúde pública.



Apesar destes desafios, alguns moradores de Houston relatam maior satisfação com a limpeza da sua cidade em comparação com os residentes de outras 33 grandes cidades.



As cidades que completaram as cinco primeiras incluem Newark, Nova Jersey (que anteriormente detinha o título de cidade mais suja); San Bernardino, Califórnia; Detroit, Michigan; e Jersey City, Nova Jersey.

Aqui está o top 20 completo:

Houston, Texas

Newark, Nova Jersey

São Bernardino, Califórnia

Detroit, Michigan

Cidade de Jersey, Nova Jersey

Bakersfield, Califórnia

Santo Antônio, Texas

Fresno, Califórnia

Cidade de Oklahoma, Oklahoma

Yonkers, Nova York

Shreveport, Luisiana

Nova Iorque, Nova Iorque

Birmingham, Alabama

Ontário, Califórnia

Los Angeles, Califórnia

Modesto, Califórnia

Palmdale, Califórnia

Hollywood, Flórida

Las Vegas, Nevada

Fort Lauderdale, Flórida



Várias cidades da Califórnia – como Bakersfield, Fresno, Los Angeles e San Bernardino – também foram classificadas entre as mais sujas. San Bernardino teve os moradores mais insatisfeitos com a limpeza pelo segundo ano consecutivo.

Além disso, o estudo destacou os problemas hídricos do Sudoeste, agravados pela seca e pelas alterações climáticas. Las Vegas foi eleita a mais suja da região, ocupando a 19ª posição, enquanto Chandler, Arizona, é a mais limpa, na 71ª posição.



Em Ohio, o lixo do cigarro é um problema comum em todo o estado, segundo o estudo. Cleveland tinha o maior percentual de fumantes (29,1%), levando a problemas de lixo, apesar das leis rígidas. Columbus, no entanto, teve o valor mais baixo (22,1%) e foi uma das cidades mais limpas em geral, na 137ª posição.

Por outro lado, Virginia Beach, na Virgínia, destacou-se como a cidade mais limpa pelo segundo ano consecutivo, apresentando baixos níveis de poluição e elevada satisfação dos consumidores. Outros desempenhos de destaque incluíram Fremont, Califórnia; Winston-Salem, Carolina do Norte; e Des Moines, Iowa.

Clique aqui para ver o estudo completo.