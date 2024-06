Jovens da comunidade brasileira da FL se destacam nos esportes e nas escolas

Com uma comunidade cada vez maior e mais presente em diversas áreas, os brasileiros que moram na Flórida (e nos Estados Unidos em geral) têm se destacado. E não somente eles. Seus filhos que nasceram nos EUA, mas carregam a brasilidade no sangue, também estão brilhando.

O Gazeta News cita algumas adolescentes que estão brilhando no esporte e nas escolas.

No esporte, mais precisamente no futebol feminino, atualmente três filhas de brasileiros têm se destacado: Alana Yasuda, 14; Noemi Scheinkman, 15, e Hanna Gonçalves, 14. As três adolescentes jogam profissionalmente em times internacionais, mas compartilham o mesmo sonho: jogar na seleção brasileira de futebol.

Alana Yasuda

Alana Yasuda, 14 anos, começou no futsal aos 11 anos de idade. Atualmente está no segundo ano jogando pelo Florida United que participa da Girls Academy League e é vice Campeã da Girls Academy Champions Cup, onde qualificou-se por dois anos consecutivos nas fases finais do National Playoffs.

Recém convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub 15, foi titular no único jogo de treino e fez gol. A adolescente tem como destaques ter sido escolhida como "Players to Watch" do Top Drawer Soccer e "Players that Impressed" do Soccer Wire; ter feito o gol da classificação para fase final da Girls Academy Champions Cup.

Ela nasceu em Sanford, na Flórida, mas os pais Marcelo e Netie são de Vitória, no Espírito Santo. Atualmente a família reside em Coral Springs.

Após uma boa exibição no Champions Cup ela foi convidada pela comissão técnica para a Seleção Brasileira Feminina Sub 15 para um período de treinamento em Sorocaba (SP). De volta à Flórida, ela treina na equipe do Florida United enquanto espera a próxima convocatória. Nos tempos livres, pratica futevôlei, onde já foi campeã por duas ocasiões.

"O primeiro passo é o sonho e o segundo é não desistir. Vamos ter momentos bons e muitos momentos de dificuldades. É preciso traçar objetivos detalhados. E o mais fácil, porém, é o que eu mais amo - treinar focada na meta. Outro passo importante é não dar ouvidos as pessoas negativas. E talvez seja o mais importante: acreditar no seu potencial", orienta a jovem

Noemi Scheinkman

Aos 15 anos, Noemi Scheinkman já se destaca no esporte. Filha de pais brasileiros, ela acumula convocações para três seleções distintas de futebol: Alemanha, Israel e Brasil.

Nascida em Munique, na Alemanha, a jovem se mudou para os Estados Unidos aos 8 anos, onde iniciou sua trajetória no futsal, praticando a modalidade entre homens e mulheres. Após se destacar em sua faixa etária, migrou para o campo. Consolidada no futebol de base norte-americano, Noemi optou por realizar um intercâmbio para Israel, em 2023.

Após ter defendido as seleções de base da Alemanha e de Israel, Noemi foi chamada para um período de treinamento com a Seleção Brasileira Feminina Sub-15 entre os dias 5 e 12 de maio em São Paulo.

Atualmente a jovem joga nas categorias de base do Maccabi Petah Tikva, de Israel.

"Espero que no futuro eu continue defendendo a Seleção Brasileira e atue em uma equipe profissional na Europa", afirmou a adolescente.

Hannah Gonçalves

Filha de pai brasileiro e mãe norte-americana, Hannah Gonçalves estava jogando pelo time Dallas Texans e nesta próxima temporada vai jogar no FC Dallas. Ela já tinha sido chamada para a seleção de base dos EUA e este ano foi chamada também para a seleção brasileira Sub-15, pela qual não esconde a preferência.

Todas as três jogadoras têm a preferência de jogar pela seleção brasileira, afirma Leonardo Scheinkman, fundador e CEO da Triumph Sports. Segundo ele, elas gostaram, foram muito bem tratadas durante o treinamento no Brasil. "Mas como a seleção Sub-15 não tem nenhum torneio, elas se encontram só duas vezes por ano. Para o futuro próximo, as jogadoras se preparam para um novo ciclo, o mundial sub-17, que, provavelmente, serão chamadas", diz Scheinkman.

Ashley Melo

Na área de educação, a brasileira, natural de Manaus (AM), Ashley Melo, de 18 anos, mostra o que é brilhar. Ela cursa seu último ano na Coral Glades High School, no condado de Broward, onde coleciona prêmios e posições de liderança e de destaque.

Capitã do programa ARMY JROTC, no mês de maio foi eleita "Cadete do Ano" da escola e premiada como uma das sete melhores cadetes do condado de Broward. A brasileira é a primeira representante na história da escola a se classificar entre as finalistas.