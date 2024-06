Passageira usa Apple Watch e descobre mala em casa de funcionário do aeroporto da Flórida

Uma passageira da Spirit Airlines usou seu Apple Watch para rastrear sua bagagem desaparecida e ficou surpresa ao descobri-la na casa de um funcionário do aeroporto de Fort Lauderdale, no sul da Flórida.



Paola Garcia estava esperando na esteira dentro do Terminal 4 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood para retirar sua bagagem; no entanto, sua mala rosa nunca apareceu.

“Na minha cabeça passava que eu preciso do meu computador porque vou para a universidade, preciso do meu computador, não importa o que aconteça”, disse Garcia ao Local10. “Eu estava esperando lá há pelo menos duas horas.”



Garcia ficou especialmente preocupada porque dentro da mala havia vários itens valiosos, incluindo joias, um computador MacBook e dois Apple Watches.



A passageira disse à Spirit Airlines sobre o problema. A companhia aérea então disse que enviaria a bagagem para o endereço dela.

No entanto, na manhã seguinte ao voo, ela percebeu que o Apple Watch embalado dentro da mala havia começado a enviar um sinal não do aeroporto, mas de uma casa em Fort Lauderdale.



O que Garcia não sabia era que sua mala teria sido levada por Junior Bazile, de 29 anos, que, em imagens da câmera de vigilância, foi visto vasculhando a mala nos fundos de uma loja de varejo do aeroporto em que trabalhava, de acordo com depoimento de prisão e fotos obtidas pelo veículo.

Bazile supostamente retirou vários itens da maleta e colocou a mala de Garcia em um saco plástico transparente, disse o relatório policial.



Depois de receber o sinal de seu Apple Watch, ela decidiu ir sozinha até à casa porque tinha um “teste naquele dia” e precisava de seu computador. Assim que chegou, ela viu várias malas por toda a propriedade e decidiu ligar para o 911.

“A primeira coisa que a polícia me disse foi: ‘O que você está fazendo aqui? É tão perigoso para você estar aqui’”, disse Garcia na entrevista.



Investigação



Um detetive do Gabinete do Xerife de Broward colocou o endereço da casa em um banco de dados interno do aeroporto e descobriu que Bazile trabalhava em uma loja de varejo dentro do aeroporto e estava registrado como trabalhando no dia em que a mala de Garcia desapareceu.

Bazile foi posteriormente preso pela polícia e acusado de roubo.



A Spirit Airlines disse ao Local 10 que “emitiu um cheque de reembolso à passageira como cortesia, embora não tenhamos conhecimento de qualquer evidência de que algum funcionário da Spirit esteja envolvido”. “Levamos a sério qualquer alegação desta natureza e estamos investigando”, acrescentaram.



O Gabinete do Xerife também disse que o incidente continua sob investigação.