Surto de Salmonella pode estar ligado a pepinos distribuídos por empresa do sul da Flórida

Pepinos contaminados com a bactéria salmonela podem ter adoecido e hospitalizado dezenas de pessoas em pelo menos 25 estados, disseram autoridades de saúde dos EUA na quarta-feira, 5.

Os testes detectaram salmonela em pepino distribuído pela Fresh Start Produce, de Delray Beach, Flórida, que na semana passada retirou pepinos inteiros enviados para certos estados de 17 a 21 de maio, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Mais testes estão em andamento para verificar se essa cepa de salmonela está causando o surto. O produto não deve mais estar disponível nas lojas.



O CDC recebeu relatos de 162 pessoas infectadas com salmonela potencialmente ligada aos pepinos em 25 estados e em Washington, D.C., entre 11 de março e 16 de maio. Pelo menos 54 pessoas foram hospitalizadas, disse a agência. Nenhuma morte foi relatada.

Os consumidores não devem comer pepinos recolhidos. As pessoas que compraram pepinos recentemente devem verificar na loja onde os compraram se eles fazem parte do recall. Lave os itens e superfícies que possam ter entrado em contato com o produto com água quente e sabão ou na máquina de lavar louça.

O CDC e a Food and Drug Administration dos EUA também estão investigando um surto de um segundo tipo de salmonela que adoeceu pelo menos 158 pessoas em quase duas dúzias de estados para ver se está relacionado ao mesmo alimento. Os surtos compartilham várias semelhanças, disseram as agências.

A Salmonella pode causar sintomas que começam de seis horas a seis dias após a ingestão da bactéria e incluem diarreia, febre e cólicas estomacais. A maioria das pessoas recupera sem tratamento no espaço de uma semana, mas as crianças pequenas, as pessoas com mais de 65 anos e as que têm o sistema imunitário enfraquecido podem ficar gravemente doentes.



Fonte: Associated Press.