Texas e Flórida são os estados mais propensos a furacões no mês de junho

Quando se trata de furacões no mês de junho, quando começa oficialmente a temporada, dois estados se destacam: Texas e Flórida.



Os furacões de junho não são muitos frequentes. O último a se formar em qualquer lugar do Atlântico em junho foi em 2012 (furacão Chris). Porém, quando se formam, embora as tempestades tropicais e os furacões possam afetar qualquer estado ao longo da Costa do Golfo ou sudeste dos EUA em junho, dois estados se destacam especialmente: o Texas e a Florida – os extremos do Golfo com costas extensas – registraram cerca de duas vezes mais impactos de tempestades nomeadas em Junho do que qualquer outro estado no continente dos EUA.

Segundo análise, os furacões de junho se formam, em média, apenas uma vez a cada cinco anos. Na verdade, de todos os meses da temporada de furacões, Junho tem historicamente as probabilidades mais baixas de ver um furacão – ainda menor do que novembro.



No entanto, isso não quer dizer que não pode haver tempestades tropicais impactantes e até mesmo furacões neste mês.

O Audrey, em 1957, foi um dos furacões mais mortíferos já registrados, matando mais de 400 pessoas, e o furacão Agnes, apenas 15 anos depois, matou cerca de 128 pessoas, principalmente devido a inundações generalizadas no interior do Médio Atlântico.



Até mesmo os nomes das tempestades de Junho que nunca se transformaram em furacões – como a tempestade tropical Allison que inundou partes do Texas em Junho de 2001 – foram retirados porque a devastação foi muito generalizada.

O Texas, em particular, corre o maior risco de furacões no início da temporada, superando até mesmo a Flórida, com quase o dobro de impactos de furacões em junho do que o Sunshine State desde que os registros começaram em 1851.



Conforme discutimos no boletim informativo de segunda-feira, de 8 a 10 de junho, ciclones tropicais se formam no oeste do Caribe ou no Golfo do México. Se incluirmos as tempestades que se formam na costa leste da Flórida, esse número sobe para 9 em cada tempestade de 10 de junho, por isso não é de admirar que a Flórida e o Texas vejam a maior parte dos impactos no início da temporada de furacões.

Dias mais chuvosos na próxima semana, mas desenvolvimento tropical não é esperado

No boletim informativo de quinta-feira, discutimos o fluxo de ar tropical saturado que será transportado do Caribe para a Flórida na próxima semana.

Os modelos diferem quanto à localização exata do ar tropical mais rico – com alguns direcionando a umidade mais profunda sobre o sul da Flórida e outros sobre o norte da Flórida – mas, independentemente disso, as chances de chuva estarão aumentando no sul da Flórida.

O Serviço Meteorológico Nacional está prevendo até 10 a 18 centímetros de chuvas generalizadas no sul da Flórida até a próxima sexta-feira, 14 de junho, o que seria mais chuva em uma semana do que muitas áreas do sul da Flórida receberam nos últimos três meses.

Não se espera que o clima instável da próxima semana se transforme em algo tropical, e o NHC mantém as probabilidades de desenvolvimento tropical em zero durante os próximos 7 dias.



Tal como discutimos em boletins informativos anteriores desta semana, o padrão do ar superior irá mudar em meados de Junho (semana após a próxima), o que poderá apoiar alguns danos tropicais no sul do Golfo. Teremos mais a dizer sobre isso na próxima semana, à medida que a previsão ficar um pouco mais clara.



Fonte: Local 10.