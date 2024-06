GOL amplia oferta de voos para a Flórida em junho e julho

A GOL aumentará a frequência de voos para a Flórida entre junho e julho deste ano - período de jogos da Seleção Brasileira durante a temporada de jogos da equipe masculina nos Estados Unidos.

Transportadora oficial da CBF e de todas as Seleções Brasileiras, a GOL preparou uma oferta especial de voos para Miami (MIA) e Orlando (MCO) durante o os jogos.

“A Flórida é um paraíso do turismo e tem sido cada vez mais um destino dos apaixonados por futebol. A presença da GOL tanto em Orlando como em Miami promete encurtar cada vez mais a distância entre os Estados Unidos e o Brasil, aproximando os torcedores de sua paixão pela Seleção Brasileira. Nossa oferta de voos saindo de Brasília, Fortaleza e Manaus atende à grande demanda por viagens para a Flórida e para as amplas conexões oferecidas pela American Airlines”, disse Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

Aumento da oferta de voos da GOL para a Flórida



A partir de 21 de junho, a GOL vai retomar os voos diários de Brasília para Orlando. Também vai ampliar de 5 para 11 as decolagens semanais entre a capital federal e Miami. Tendo Fortaleza como origem, a GOL amplia para dois voos semanais a oferta para Miami (sextas e sábados). E inaugura a nova rota entre a cidade cearense e Orlando, oferecido uma vez por semana, às quintas-feiras. Ademais, a GOL ainda terá a operação sazonal entre Manaus e Miami com voos semanais aos sábados.



Em Miami, o torcedor brasileiro que viaja aos Estados Unidos para acompanhar os jogos terá conectividade com diversos destinos no país operados pela American Airlines, parceira estratégica da GOL. Assim poderá se deslocar, por exemplo, para Los Angeles, Las Vegas e San Francisco, cidades que recebem a Seleção Brasileira no período.

Em Orlando, o turista que deseja aproveitar as diversas atrações durante o mês de junho, poderá se programar também para acompanhar a partida entre a Seleção Brasileira e o time nacional dos Estados Unidos. Essa ocorrerá no dia 12 de junho em amistoso preparatório para os compromissos oficiais na sequência do mês.

Aeronave que opera para a Flórida



Todos os voos da GOL para a Flórida são operados com a mais moderna aeronave da frota da GOL, o Boeing 737 MAX. Em configuração internacional, ele tem capacidade para 176 passageiros. A aeronave está equipada com 20 assentos na Premium Economy e 156 assentos na Classe Econômica.



Fonte: Passageiro de Primeira.