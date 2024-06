Menos pessoas se mudarão para a Flórida em 2024, aponta relatório

Um novo relatório descobriu que menos pessoas se mudarão para a Flórida em 2024. De seis cidades na lista das principais áreas para onde mais pessoas se mudaram no país em 2023, apenas três entraram esse ano.



De acordo com dados da empresa de mudanças e armazenamento PODS, três cidades da Flórida entraram na lista das 20 principais áreas para onde mais se mudaram no país – uma queda significativa desde a lista do ano passado, quando o Sunshine State tinha seis locais incluídos no corte.



Juntando-se a Ocala nos principais destinos transferidos do PODS estão Jacksonville (nono) e Orlando (18º). Tampa, Sarasota e Melbourne saíram do ranking.



Os dados do PODS encontraram uma tendência clara de mudanças em mercados anteriormente aquecidos, como Flórida e Texas, por cidades do Tennessee, Geórgia e especialmente das Carolinas.

Cidades com níveis mais altos de mudanças:

Myrtle Beach, Carolina do Sul/Wilmington, Carolina do Norte (nº 1 em 2023)

Ocala, Flórida (nº 4 em 2023)

Houston, Texas (classificado em quinto lugar em 2023)

Greenville-Spartanburg, Carolina do Sul (nº 10 em 2023)

Charlotte, Carolina do Norte (nº 16 em 2023)

Raleigh, Carolina do Norte (nº 20 em 2023)

Phoenix, Arizona (nº 18 em 2023)

Knoxville, Tennessee (nº 7 em 2023)

Jacksonville, Flórida (nº 8 em 2023)

Asheville, Carolina do Norte (nº 17 em 2023)

Boise, Idaho (nº 15 em 2023)

Portland, Maine (nº 13 em 2023)

Nashville, Tennessee (nº 11 em 2023)

Atlanta, Geórgia (não classificada em 2023)

Johnson City, Tennessee (não classificado em 2023)

Huntsville, Alabama (não classificado em 2023)

Dover, Delaware (não classificado em 2023)

Orlando, Flórida (nº 3 em 2023)

Savannah, Geórgia (nº 19 em 2023)

Greensboro, Carolina do Norte (não classificado em 2023)



O relatório também analisou as cidades com maior número de saídas e a área de Miami ficou em terceiro lugar na lista. Los Angeles e São Francisco continuam a liderar o grupo com os maiores números de emigração.

O clima severo e a crise de seguros da Flórida são fatores importantes que contribuem para o declínio nas mudanças, de acordo com o PODS. Os proprietários de casas no Sunshine State tiveram um prêmio médio de quase US$ 11.000 no ano passado, o que é US$ 8.500 superior à média nacional.

Além disso, o valor médio das casas na Flórida aumentou apenas 3,3% no último ano, de acordo com Zillow, depois de ter aumentado mais de 40% entre 2021 e 2023.



Cidades com níveis mais elevados de saídas:

Los Angeles, Califórnia (nº 1 em 2023)

Norte da Califórnia, área de São Francisco (nº 2 em 2023)

Sul da Flórida, área de Miami (nº 5 em 2023)

Long Island, Nova York, atendendo partes da cidade de Nova York (nº 4 em 2023)

Austin, Texas (não classificado em 2023)

Central Jersey, Nova Jersey (nº 6 em 2023)

Chicago, Illinois (nº 3 em 2023)

San Diego, Califórnia (nº 14 em 2023)

Stockton-Modesto, Califórnia (nº 9 em 2023)

Hudson Valley, Nova York (nº 11 em 2023)

Santa Bárbara, Califórnia (nº 10 em 2023)

Denver, Colorado (nº 18 em 2023)

Boston, Massachusetts (não classificado em 2023)

Baltimore, Maryland (nº 12 em 2023)

Hartford, Connecticut (nº 20 em 2023)

Portland, Oregon (não classificado em 2023)

Fresno, Califórnia (não classificado em 2023)

Bakersfield, Califórnia (não classificado em 2023)

Norte de Nova Jersey, atendendo partes da cidade de Nova York (nº 15 em 2023)

Minneapolis, Minnesota (não classificado em 2023)

Veja mais detalhes sobre a análise do relatório aqui.



Fonte: canal WKMG.