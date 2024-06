Veja as cidades com maior empregos de verão na Flórida

Procurando um emprego de verão? Aparentemente, não é difícil encontrar um na Flórida.

Em abril, Oviedo, Flórida (um subúrbio de Orlando), ficou em terceiro lugar na lista do CareerMinds.com das 10 melhores cidades para quem procura uma mudança de carreira. Em maio, três cidades da Flórida foram classificadas na lista da WalletHub das 10 melhores cidades dos EUA para iniciar uma carreira.

E o WalletHub acaba de lançar outra lista de classificação, determinando os melhores lugares para empregos de verão em 2024.

A Flórida ficou novamente em alta, com três cidades da Flórida classificadas entre as 10 melhores cidades dos EUA para encontrar emprego neste verão.



Veja quais cidades da Flórida estão entre as 10 melhores cidades do WalletHub para um emprego de verão em 2024, quantos anos você precisa ter para conseguir um emprego de verão na Flórida e o valor do salário mínimo por hora.



Onde estão as maiores oportunidades de emprego de verão na Flórida?



O estudo da WalletHub classificou Orlando, St. Pete e Fort Lauderdale entre as 10 melhores cidades dos EUA para encontrar emprego neste verão. Tampa foi a única outra cidade da Flórida a ficar entre as 20 primeiras, ficando em 11º lugar.



Aqui está a lista do WalletHub das 10 melhores cidades dos EUA para encontrar um emprego de verão em 2024:

Columbia, Maryland

Scottsdale, Arizona

Rapid City, Dakota do Sul

Portland, Maine

Orlando Flórida

South Burlington, Vermont

São Petersburgo, Flórida

Charleston, Carolina do Sul

Fort Lauderdale, Flórida

Pearl City, Havaí



Quantos anos você precisa ter para conseguir um emprego de verão na Flórida?



Você não precisa ter 18 anos para conseguir um emprego na Flórida, mas existem regras especiais sobre quanto menores podem trabalhar por semana e limitações de tempo para até tarde um menor pode trabalhar durante a noite.

“Um menor deve ter 14 anos para trabalhar. As isenções são crianças que trabalham na empresa dos pais em uma ocupação não perigosa, entrega de jornais (10 anos de idade)”, de acordo com o Departamento de Regulamentação Comercial e Profissional da Flórida.

“Quando a escola pública estiver em funcionamento, esta faixa etária poderá trabalhar até 15 horas por semana (período de sete dias)… Quando a escola não estiver em funcionamento, de 1º de junho até o Dia do Trabalho, menores de 14 e 15 anos poderão trabalhar. a oito horas por dia e 40 horas por semana entre 7h e 21h.”



Qual é o salário mínimo da Flórida em 2024?



O salário mínimo da Flórida é atualmente de US$ 12 por hora.

“O salário mínimo é reajustado anualmente com base em uma fórmula definida. O salário mínimo da Flórida está programado para aumentar em US$ 1,00 todo dia 30 de setembro até atingir US$ 15,00 em 30 de setembro de 2026”, de acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA.

Em setembro de 2024, o salário mínimo da Flórida deverá chegar a US$ 13 por hora para funcionários que não recebem gorjetas e US$ 9,98 para funcionários que recebem gorjetas.

Fonte: Florida Today.