Número de proprietários de armas na Flórida alcança o de habitantes: 22,3 milhões

O número de proprietários de armas na Flórida soma mais de 22,3 milhões de pessoas atualmente - a quantidade da população do estado.



De acordo com um relatório da National Sports Shooting Foundation (NSSF), o número de pessoas que se tornaram proprietárias de armas pela primeira vez desde 2020 cresceu para mais de 22,3 milhões de pessoas, ou a população da Flórida.



Em abril de 2023, a Flórida tinha uma população estimada de 22,6 milhões. Segundo estimativa do relatório da Conferência de Estimativa Demográfica do estado no ano passado, a projeção é de 22,9 milhões em abril de 2024; 23,2 milhões em abril de 2025 e continuar a aumentar até atingir 25 milhões em abril de 2032.



Em uma declaração à Fox News Digital, Mark Oliva, diretor-gerente de relações públicas do NSSF, atribuiu o aumento de novos proprietários aos bloqueios da era COVID, promotores brandos com o crime que forçaram os residentes dos cinquenta estados a perceber que nem sempre podiam confiar na aplicação da lei e nas “regulamentações autoritárias” da administração Biden.



“Nos últimos anos, houve um aumento significativo de americanos que optaram por exercer os seus direitos da Segunda Emenda de manter e portar armas”, disse Oliva. “Isso aconteceu por vários motivos, incluindo preocupações com a segurança pessoal, o aumento da criminalidade, a recusa de alguns procuradores em não prender criminosos e os ataques da administração Biden para diminuir direitos através de regulamentações autoritárias”.



Em meados de 2020, os proprietários de armas pela primeira vez representavam aproximadamente 40% dos compradores, de acordo com a NSSF, citando varejistas. O “normal” geralmente fica em torno de 20 a 24%, disseram eles.



Em 2020, disse o NSSF, havia aproximadamente 8,4 milhões de novos proprietários de armas pela primeira vez.

Em 2021, o aumento inicial de compradores de armas da era COVID diminuiu, com o número totalizando cerca de 5,4 milhões de compradores de armas pela primeira vez. O percentual caiu para cerca de 30% de todos os compradores.



Em 2022, totalizou aproximadamente 4,2 milhões, e em 2023, na verdade, aumentou apenas um pouco, para 4,3 milhões, de acordo com dados da indústria.



Os números de 2024 ainda não foram finalizados, mas até agora houve pouco mais de 6 milhões, disse o NSSF, citando o total de verificações do Sistema Nacional de Verificação Instantânea de Antecedentes Criminais (NICS) do FBI processadas para a venda de uma arma de fogo.



Fonte: Fox News.