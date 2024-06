Governador anuncia aumento de US$ 1,25 bilhão para professores na FL

O governador da Flórida, Ron DeSantis, deu uma entrevista coletiva em Hialeah nesta segunda-feira, 10, onde anunciou que um aumento recorde de US$ 1,25 bilhão será incluído no orçamento deste ano para aumentos salariais de professores.

“Este é o máximo que já fizemos na história da Flórida em termos de professor categórico”, disse DeSantis, complementando que os salários dos professores na Flórida aumentaram em US$ 4,6 bilhões desde 2020.



“Quando assumi o cargo, o salário mínimo médio em todo o estado da Flórida era pouco menos de US$ 40 mil”, disse DeSantis. “Agora temos o salário mínimo médio dos professores acima de US$ 48.000. Isso representa cerca de US$ 39 mil há cinco anos.”

O governador acrescentou que os professores que residem em zonas onde o custo de vida é mais elevado também começarão com um salário mais elevado.

DeSantis disse que o aumento massivo só pode ser usado para aumentos salariais de professores.



Fonte: NBC6.