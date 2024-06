Mulher perde braço e adolescentes ficam feridas em ataques de tubarão na Flórida

Uma mulher perdeu uma parte do braço e duas adolescentes ficaram feridas em ataques de tubarão na Flórida na sexta-feira, 7. Ambos os ataques aconteceram no condado de Walton, ao norte do estado. No fim de semana, autoridades patrulharam o oceano e alertaram os nadadores sobre a presença de tubarões ao longo da costa do Golfo da Flórida.



Os ataques nas praias do Panhandle da Flórida, região no norte do estado conhecida por cidades praianas pitorescas ao longo da Costa do Golfo, levaram as autoridades a fechar temporariamente várias praias aos banhistas na sexta-feira. As praias foram reabertas no sábado, com bandeiras alertando sobre riscos elevados.

“Tudo o que posso dizer é que estes incidentes são muito raros”, disse Demian Chapman, cientista e diretor do Centro de Pesquisa de Tubarões do Laboratório e Aquário Marinho Mote em Sarasota, Flórida. “É ainda mais raro ter dois eventos num dia envolvendo três pessoas”, disse ele à Associated Press no sábado. "Essas são chances astronomicamente baixas de isso acontecer."



No condado de Walton, o gabinete do xerife, o corpo de bombeiros e a agência estadual de vida selvagem estavam trabalhando juntos para patrulhar a água com barcos e a costa com veículos, disse o Distrito de Bombeiros de South Walton em uma atualização no sábado.



“Por favor, nade com cuidado hoje, respeite o Golfo, mantenha-se hidratado e cuide dos seus entes queridos”, disse o corpo de bombeiros nas redes sociais.

Bandeiras vermelhas e roxas foram usadas no sábado para alertar os nadadores sobre os perigos.

“Bandeiras roxas indicam a presença de vida marinha perigosa e bandeiras vermelhas únicas indicam condições de alto risco”, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Bay em uma postagem nas redes sociais no sábado.

Peixes pequenos viajam em cardumes perto da costa nesta época do ano, o que pode ter contribuído para os ataques, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Bay.



Os ataques



O primeiro ataque aconteceu na tarde de sexta-feira, quando uma mulher foi mordida por um tubarão perto de WaterSound Beach, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Walton. Ela teve ferimentos graves na barriga e no braço, e parte de seu braço teve que ser amputado, disse o chefe dos bombeiros de South Walton, Ryan Crawford, em uma coletiva de imprensa. Ela foi levada para um centro de trauma.

Menos de duas horas depois, os bombeiros responderam a outra praia, cerca de 6,4 quilômetros a leste do primeiro ataque, “após vários relatos de adolescentes feridas por um tubarão”, disse o gabinete do xerife.

Duas adolescentes de 15 anos, de Mountain Brook, Alabama, estavam com água até a cintura com um grupo de amigos quando foram atacadas, disse o South Walton Fire District.

“Quando os salva-vidas e os policiais chegaram ao local, descobriram que uma das mulheres tinha ferimentos significativos na parte superior da perna e em uma das mãos”, disseram os bombeiros em uma atualização. Ela foi levada para um centro de trauma. A outra adolescente teve ferimentos leves em um dos pés.



Não há como saber se foi um ou dois tubarões separados envolvidos nos ataques de sexta-feira, mas há mais tubarões no Golfo do México do que nos anos anteriores, disse Chapman.



O horário dos ataques – no meio da tarde – também foi uma anomalia, disse o xerife do condado de Walton, Michael Adkinson. Os funcionários do xerife alertam frequentemente as pessoas para estarem atentas aos tubarões de manhã cedo e ao anoitecer, os seus horários típicos de alimentação, observou ele.



Os ataques de tubarão são raros, segundo especialistas. Houve 69 mordidas não provocadas no ano passado em todo o mundo, e 10 delas foram fatais, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão da Universidade da Flórida. Isso foi superior à média recente de seis mortes por ano.



Fonte: Associated Press.