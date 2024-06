Flórida tem alerta de enchentes; voos são cancelados no aeroporto de Miami

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de inundação em várias partes do sul e sudeste da Flórida nesta terça-feira, 11. Algumas áreas podem acumular até 12 centímetros de chuva até o final da semana e alguns voos foram cancelados no aeroporto de Miami devido a fortes chuvas e tempestades.



Chuvas generalizadas, às vezes fortes, se espalharão pelas áreas na terça-feira e períodos de chuvas fortes são prováveis durante o restante da semana, já que uma nuvem de umidade tropical permanece sobre a região.



De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, entre hoje e quinta-feira à noite, são esperadas chuvas de 10 a 20 centímetros em toda a área, com pontos isolados atingindo 25 centímetros ou mais.



Devido às fortes tempestades em Miami-Dade na manhã desta terça-feira, alguns voos no Aeroporto Internacional de Miami foram atrasados ou cancelados, e as autoridades do aeroporto dizem que mais são esperados no decorrer do dia.

“Os viajantes são incentivados a confirmar o status de seu voo com sua companhia aérea antes de virem para MIA, para que possam fazer outros planos de viagem, se necessário, de sua casa ou hotel e evitar possíveis congestionamentos e más condições climáticas no aeroporto ou próximo a ele”, disse um comunicado. O porta-voz do aeroporto disse ao Local 10 News por e-mail.



Região de Tampa



O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um aviso de enchente para parte do sudoeste e sul da Flórida. Em Tampa, o aviso vai até 11h45.



Para a maior parte do condado de Lee, alguns locais que sofrerão inundações incluem:



Cape Coral, Fort Myers, East Dunbar, Pine Manor, Villas, Lochmoor Waterway Estates, McGregor, Cypress Lake, Palmona Park, Aeroporto Southwest Florida, Buckingham, Harlem Heights, San Carlos Park, Three Oaks, Iona, Olga, Page Field Airport, Page Park, Whiskey Creek e Fort Myers Villas.



Fonte: Local 10 e News Press.