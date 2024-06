Filho de brasileiros perde a vida em acidente de moto em Boca Raton (FL)

Um jovem de 18 anos, filho de brasileiros de Boca Raton, perdeu a vida em um acidente de moto na manhã de sábado, 8. A moto a qual pilotava bateu na lateral de um SUV perto da U.S. 441, a oeste de Boca Raton, segundo a Polícia do Condado de Palm Beach.



De acordo com o relatório policial, Kaleb Emilio pilotava uma motocicleta Honda 2012 no sentido oeste pouco antes do meio-dia na pista externa da Judge Winkoff Road em alta velocidade, aproximando-se da Hammock Street em Boca Raton quando colidiu com a lateral de um SUV que estava virando à esquerda no momento.



Ele foi jogado da motocicleta e bateu no lado do passageiro do veículo. Apesar de estar usando capacete, o impacto foi forte e Kaleb Emilio foi declarado morto minutos depois ainda no local. O motorista do Subaru sofreu ferimentos leves.



Segundo a polícia, o motociclista estava em excesso de velocidade no momento do acidente.



"Kaleb era um querido amigo, filho e irmão, com um sorriso contagiante que iluminava todos ao seu redor. Estamos arrecadando fundos para aliviar o fardo das despesas funerárias da sua família enlutada durante este momento inimaginavelmente difícil. Sua generosidade proporcionará consolo e apoio para nos despedirmos de um querido membro de nossa comunidade e igreja. Cada contribuição, não importa o tamanho, faz uma diferença significativa. Vamos nos unir para dar a Kaleb a despedida que ele merece", diz a campanha, criada pela Igreja Presbiteriana Emanuel para ajudar a família e que ultrapassou a meta de 15 mil dólares.



Kaleb nasceu em 6 de setembro de 2005 em Worcester, Massachusetts, segundo sua página de despedida. O funeral está marcado para o dia 13 de junho, quinta-feira, às 11am, na Igreja Presbiteriana Emanuel/Hammock Street Church (22500 Hammock Street, Boca Raton, FL 33428).