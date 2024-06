Juiz anula proibição de tratamento médico para crianças trans na Flórida

As restrições da Flórida aos cuidados médicos para crianças trans são inconstitucionais, decidiu um juiz federal nesta terça-feira, 11, ao anular parte de uma lei da Flórida relativa aos cuidados de afirmação de gênero.



O juiz norte-americano Robert Hinkle impediu o estado de aplicar a lei, que os legisladores estaduais aprovaram em 2023 e que proibiu o uso de bloqueadores da puberdade ou hormônios para menores “para afirmar a percepção de uma pessoa sobre seu sexo se essa percepção for inconsistente com o sexo natal da pessoa”.



A lei também restringiu a forma como os profissionais de saúde podem prescrever cuidados de afirmação de gênero a adultos, permitindo que apenas médicos prestem cuidados, e proibindo a telessaúde como meio de iniciar o tratamento, e restringe os cuidados prestados por profissionais de saúde mental que não sejam psiquiatras ou psicólogos.



Várias pessoas, incluindo pais de menores transexuais, processaram o Cirurgião Geral da Flórida, Dr. Joseph Ladapo, por causa da lei.



Hinkle observou que os padrões de atendimento para pessoas trans, bem como para pessoas que lidam com disforia de gênero, são geralmente aceitos entre a comunidade médica e as principais instituições médicas americanas.

Ele também disse que o Estado, como réu no caso, admitiu que impedir as pessoas de buscarem identidades transgênero não era “um interesse legítimo do Estado”.

Por isso, para o juiz, há provas de que a lei foi criada com um “propósito discriminatório”.

“Os réus dizem que o Legislativo não agiu para atingir os transgêneros, mas apenas para regulamentar procedimentos médicos específicos”, escreveu Hinkle. “Isso é o mesmo que dizer que antes de Brown v. Conselho de Educação, as legislaturas estaduais agiam não para atingir os afro-americanos, mas apenas para regular as escolas - e que isso não era uma discriminação proposital porque todos os alunos, negros e brancos igualmente, eram obrigados a ir para a escola com alunos da mesma raça.”

Hinkle apontou especificamente para o discurso do deputado estadual do condado de Volusia, Webster Barnaby, durante uma audiência do comitê da Câmara, onde ele chamou os transgêneros da Flórida que falavam de “mutantes que vivem entre nós no planeta Terra” como evidência da animosidade contra a comunidade transgênero.



O juiz também repreendeu o governador Ron DeSantis, Ladapo e outros legisladores estaduais por fazerem declarações falsas sobre cuidados de afirmação de gênero.



Fonte: Click Orlando.