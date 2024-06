Prédio escolar onde ocorreu o tiroteio de Parkland (FL) será demolido

O prédio de três andares onde 17 pessoas morreram no tiroteio em massa de 2018 na escola Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, sul da Flórida, será finalmente demolido.



Seis anos após o massacre, o prédio manchado de sangue que fica no campus atrás de uma cerca é um lembrete horrível e constante para estudantes, professores, famílias das vítimas e transeuntes.



Mas agora, depois de servir como prova no julgamento do assassino, a destruição do edifício começa na quinta-feira, 13, à medida que as equipes começam a derrubá-lo, peça por peça – uma implosão danificaria as estruturas próximas.



As autoridades planejam concluir o projeto de uma semana antes que os 3.300 alunos da escola retornem das férias de verão em agosto. A maioria estava na escola quando o tiroteio aconteceu.



“Sempre que eu passava por lá, era meio estranho”, disse Aisha Hashmi, que se formou este mês. Ela estava na sexta série em fevereiro de 2018, mas seus irmãos mais velhos estavam no campus.



Ela disse que quando o vento soprava para trás a proteção da cerca, os alunos podiam vislumbrar através das janelas as salas de aula e corredores vazios. “É de partir o coração ver e depois ter que sentar na aula de inglês.”

As famílias das vítimas foram convidadas a testemunhar os primeiros golpes no edifício e a martelar um pedaço, se assim o desejarem. Eles têm opiniões divergentes sobre a demolição.

“Quero que o prédio desapareça”, disse Lori Alhadeff, cuja filha Alyssa, de 14 anos, morreu lá. Alhadeff foi eleita para o conselho escolar do condado de Broward após o massacre e agora atua como presidente. "É um passo a mais no processo de cura para mim e minha família, meu filho ainda estuda lá e tem que passar pelo prédio onde sua irmã morreu.”



Mas outros pais, como Max Schachter e Tony Montalto, esperavam que o edifício fosse preservado. Durante o último ano, eles, Alhadeff e outros conduziram a vice-presidente Kamala Harris, membros do Congresso, funcionários de escolas, policiais e cerca de 500 outros convidados de todo o país em visitas ao local. Eles demonstraram principalmente como medidas de segurança aprimoradas, como vidros à prova de balas nas janelas das portas, um sistema de alarme melhor e portas que trancam por dentro, poderiam ter salvado vidas.



Aqueles que fizeram a visita chamaram-na de angustiante, como uma espécie de cápsula do tempo de 14 de fevereiro de 2018, com paredes marcadas de balas e pisos manchados de sangue. Livros didáticos e laptops estavam abertos sobre mesas, e flores silvestres do Dia dos Namorados, balões vazios e ursinhos de pelúcia abandonados estavam espalhados entre vidros quebrados. Esses objetos já foram removidos.



Schachter, cujo filho Alex, de 14 anos, morreu, disse que embora cada passeio tenha sido “terrivelmente doloroso”, ele acredita que as melhorias de segurança que os visitantes implementaram em outros lugares fizeram com que valesse a pena manter o prédio. Por exemplo, Utah aprovou um programa de segurança escolar de US$ 200 milhões após a visita de seus funcionários.



Broward não está sozinho na demolição de um prédio escolar após um tiroteio em massa. Em Connecticut, a Escola Primária Sandy Hook foi demolida após o tiroteio de 2012 e substituída. No Texas, as autoridades fecharam a Robb Elementary em Uvalde após o tiroteio de 2022 e planejam demoli-la. A Columbine High, no Colorado, teve sua biblioteca demolida após o tiroteio de 1999.

O conselho escolar de Broward ainda não decidiu como o prédio será substituído. Os professores sugeriram um campo de prática para a banda, Junior ROTC e outros grupos, conectado por um caminho paisagístico a um memorial próximo que foi erguido há alguns anos. Vários dos estudantes mortos pertenciam à banda ou JROTC.



O prédio, erguido há cerca de 20 anos, não pôde ser demolido antes porque os promotores fizeram com que os jurados o visitassem durante o julgamento do atirador em 2022. Os juízes foram avisados de que seria emocionalmente difícil e pelo menos um deles deixou o prédio aos prantos.



Nikolas Cruz, ex-aluno e o assassino, tinha uma longa história de comportamento bizarro e às vezes violento que estimulou inúmeras visitas domiciliares dos delegados do xerife de Broward. Ele foi poupado da pena de morte, recebendo pena de prisão perpétua sem liberdade condicional.



Fonte: Associated Press.

