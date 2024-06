Fortes chuvas causam atrasos e cancelamentos de voos na Flórida

As fortes chuvas que desencadearam alertas de enchentes repentinas deixaram as ruas de várias regiões da Flórida encharcadas e causaram centenas de atrasos de voos nos aeroportos locais.



Na região sul, ruas ficaram cobertas de água. Algumas áreas propensas a inundações no centro de Miami e Brickell sofreram inundações de vários centímetros. Vídeos mostraram veículos tentando navegar nas vias inundadas, enquanto outros pareciam presos na subida das águas em Miami, Aventura e partes de Broward.



Um alerta de inundação que começou na terça foi estendido até a noite de quinta-feira, 13.



Atrasos e cancelamentos de voos



Nos aeroportos do sul da Flórida, centenas de atrasos de voos e dezenas de cancelamentos foram relatados na terça-feira.



Por volta das 17h, o Aeroporto Internacional de Miami teve 462 atrasos e 52 cancelamentos, enquanto o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood teve 331 atrasos e 8 cancelamentos.



Rastreadores de voos online podem ajudar a verificar o status de chegadas e partidas no Aeroporto Internacional de Miami e no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.



Até o momento, os voos no Aeroporto Internacional do Sudoeste da Flórida (RSW), em Fort Myers, não estão sendo afetados pelas chuvas extremas que atingem a região.



Os alertas de enchentes emitidos na tarde de terça-feira expiraram às 20h, embora mais chuva fosse esperada e um alerta de enchentes está em vigor até a noite desta quarta-feira.



Fonte: Miami Herald e NBC6.

We’re live in Miami’s Edgewater neighborhood where the heavy rains have caused significant flooding on NE 23rd Street @nbc6 pic.twitter.com/Ny7t9Eubgk