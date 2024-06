Condados do sul da Flórida têm o maior crescimento do PIB do estado

Três condados do sul da Flórida lideraram a lista dos locais do estado com maior crescimento do PIB — e um deles está entre os 10 primeiros dos Estados Unidos.



De acordo com um estudo da SmartAsset, os condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach tiveram o maior crescimento do PIB no estado da Flórida em 2024.

No terceiro lugar, o condado de Palm Beach tem um crescimento do PIB de US$ 59.622 e ocupa o 20º lugar nacionalmente.

O Condado de Broward tem um crescimento do PIB de US$ 74.469 e está classificado em 12º lugar nacionalmente.

E, finalmente, o condado de Miami-Dade está no topo da lista, com US$ 104.919 em crescimento do PIB. Também ocupa a 9ª posição no país, ultrapassando Dallas, Texas.



Outros condados no top 10 incluem Los Angeles em No. 1, seguido pelo Condado de Harris no Texas, Condado de Cook em Illinois, Nova York e San Diego.

O estudo da SmartAsset identifica lugares nos EUA que estão a receber a maior parte dos investimentos em três métricas: crescimento do estabelecimento de empresas, crescimento do PIB e novas licenças de construção.



Como parte do estudo, foi analisada a mudança no número de empresas estabelecidas ao longo de 3 anos, ou seja, se as pessoas estavam iniciando novos empreendimentos comerciais na área. Miami-Dade teve crescimento de 8,6%, Palm Beach 2,85% e Broward 352,32%.



Fonte: NBC6.