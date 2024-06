Tempestade tropical despeja 50 centímetros de chuva em 24 horas na FL

Uma tempestade tropical descarregou quase 50 centímetros de chuva em 24 horas no sul da Flórida, interrompendo viagens e ameaçando vidas e propriedades. A previsão é de que as fortes chuvas continuem até esta quinta-feira, 13.



Diversos veículos ficaram presos em estradas e avenidas que foram transformadas em rios no sul da Flórida na quarta-feira, 12, incluindo em torno de Fort Lauderdale e Miami, enquanto um dilúvio tropical inundava a região.



O estado de emergência foi declarado pelo governador nos condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade e Sarasota devido às enchentes de quarta-feira.



Inundações generalizadas causadas por uma tempestade tropical foram relatadas em toda a área, com algumas das piores condições ocorrendo ao norte de Miami, onde uma rara emergência de enchente repentina foi emitida pelo Serviço Meteorológico Nacional. A “situação particularmente perigosa” começou a se desenrolar antes do deslocamento diário de quarta-feira à noite.



Na noite de quarta-feira, quase 50 centímetros caíram em Hollywood e Hallandale Beach, de acordo com as estações AccuWeather/Ambient Weather. Isto é mais do que o dobro da precipitação média histórica para todo o mês de junho e bem acima dos 11,94 polegadas que caíram na região de janeiro a maio.



As fortes chuvas de quarta-feira à tarde no sudeste da Flórida seguem-se às enchentes relatadas ontem na costa oeste do estado. O aeroporto de Sarasota-Bradenton estabeleceu um novo recorde preliminar de chuva em 1 hora, acumulando 3,93 polegadas entre 19h e 20h. Mais de 13 polegadas de chuva foram relatadas em uma estação AccuWeather / Ambient Weather.



E há previsão de mais chuva. “A onda de umidade tropical continuará a atravessar o sul da Flórida [até quinta-feira]”, disse o meteorologista sênior da AccuWeather, John Feerick. “As tempestades mais fortes provavelmente continuarão a produzir taxas de chuva de 7 a 12 centímetros por hora”.



Aeroportos e estradas



As inundações levaram a grandes problemas em aeroportos e estradas, incluindo o fechamento de um trecho da Interestadual 95.



De acordo com a FlightAware, o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood teve 224 atrasos e 181 cancelamentos por volta das 16h30 de quarta-feira.



O Aeroporto Internacional de Miami também teve voos que foram afetados pelo clima. A FlightAware relatou 374 atrasos e 264 cancelamentos no MIA até às 16h30.

Ambos os aeroportos pedem aos viajantes que verifiquem com suas companhias aéreas informações sobre voos.



O serviço Brightline entre Miami e Aventura foi suspenso devido a inundações. O sistema Tri-Rail também estava enfrentando alguns problemas causados por inundações.



Fonte: AccuWeather e NBC6.