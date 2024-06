"Crise nas prisões": sistema penitenciário da Flórida precisa de US$ 2,2 bilhões

Um novo relatório sobre o futuro do Departamento de Correções da Flórida (FDC), o terceiro maior sistema penitenciário estadual do país, diz que são necessários US$ 2,2 bilhões para atender às necessidades imediatas.



O Departamento de Serviços de Gestão da Flórida selecionou a KPMG em outubro de 2022 para desenvolver um plano diretor de 20 anos para o Departamento de Correções da Flórida.



“O Departamento de Correções está em colapso”, disse o senador estadual Jeff Brandes (R-St. Petersburg) à ABC Action News, chamando a atenção para o que descreveu como uma “crise nas prisões”. “O problema é que, quando você tem uma crise na prisão, ela pode levar a resultados terríveis, terríveis”, completou.



O I-Team da ABC conversou com Brandes, o fundador e presidente do Florida Policy Project, que pressionou pela criação do plano diretor para o sistema penitenciário estadual da Flórida e disse que quanto mais tempo os legisladores adiarem essas questões, pior ficará.



“Considerando que o estado gastou cerca de US$ 700 milhões no ano passado em moradias populares para todo o estado, precisamos de quase três vezes mais apenas para necessidades imediatas dentro do Departamento de Correções”, disse Brandes. "O estado fez ou não fez nessas instalações e como as coisas ficaram ruins lá dentro.”



Segundo ele, "a principal função do governo é fornecer segurança pública. E quando você tem um sistema prisional que está desmoronando, literalmente na nossa frente, e não pode ter pessoal adequado, isso tem um impacto direto na segurança pública. Vendo esses indivíduos entrando no sistema prisional, eles estão vivendo em condições essencialmente terríveis, você sabe, quase inabitáveis em alguns casos, eles têm falta de pessoal, isso cria um ambiente perigoso para eles, e então eles são libertados sem educação, sem serviços, sem os serviços de saúde mental necessários ou serviços de dependência, e são colocados de volta nas ruas com 50 dólares e um passe de ônibus. E então ficamos chocados por estarem cometendo novos crimes. o sistema não está corrigindo o comportamento, está apenas armazenando as pessoas durante o período de encarceramento”, disse Brandes. “Quando você vê instalações, múltiplas instalações com taxas de vacância de 60%, 70%, quer dizer, acho que isso fala tanto do perigo da segurança pública para os presidiários quanto para os policiais que trabalham lá.”



A FDC emite avisos de agressão todas as semanas, mas apenas quando um agente penitenciário é agredido. Não um preso.



“Ainda temos 400 homens e mulheres da Guarda Nacional servindo no sistema prisional porque não podemos dotá-los adequadamente hoje. Esse número só pode crescer no futuro. então eles têm que entender que esta não é uma solução sustentável e de longo prazo. No final das contas, estamos mantendo o sistema prisional unido com cuspe e chicletes”, disse Brandes.



Fonte: ABC Action News.