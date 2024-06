Polícia oferece US$ 20 mil para informações sobre morte de mulher e filha em rodovia da Flórida

As autoridades estão oferecendo até US$ 20.000 como recompensa em dinheiro por informações sobre a morte a tiros de uma mulher e sua filha de 4 anos na Florida Turnpike. Os assassinatos ainda permanecem sem solução quase uma semana após suas mortes no condado de Broward.



De acordo com o Gabinete do Xerife de Broward, Beatrice Saintvil e sua filha Janell foram paradas na pista ao sul de Hollywood Boulevard, na noite de sexta-feira, 7 de junho, e baleadas logo depois. A criança morreu no local e a mulher horas depois no hospital.



Como ainda não há pistas sobre o autor dos disparos e a motivação do crime, na quinta-feira, 13, o Gabinete do Xerife de Broward anunciou que qualquer pessoa que fornecer informações que levem à prisão dos responsáveis receberá US$ 20.000.



“Os detetives da Unidade de Homicídios do Gabinete do Xerife de Broward continuam buscando a ajuda do público para identificar o(s) sujeito(s) responsável(eis) pelo tiro fatal de Beatrice Saintvil e sua filha, Janelle Souffrant....” BSO disse em um comunicado.



Se você tiver alguma informação sobre este tiroteio ou sobre o paradeiro do(s) sujeito(s), ligue para Broward County Crime Stoppers no número 954-493-TIPS. Lembre-se de que você sempre pode permanecer anônimo.



Fonte: Miami Herald.