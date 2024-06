A Flórida mantém nota alta na educação, mas ocupa o 30º lugar em bem-estar infantil, segundo relatório do Kids Count Data Book de 2024 da Fundação Annie E. Casey.

O relatório anual classifica os estados de acordo com a condição geral das crianças em quatro áreas: bem-estar econômico, educação, saúde e comunidade e família. Os números da educação na Flórida mantiveram as notas altas do ano passado, ficando em quinto lugar.

Norín Dollard, diretora do Kids Count no Florida Policy Institute, disse ter sentimentos contraditórios sobre os resultados educacionais do estado, considerando o quanto o estado está subinvestindo na educação pública.

“61% dos alunos da quarta série não leem com proficiência”, relatou Dollard. "Não me importa qual seja a sua classificação em si, isso significa que há necessidade de um maior investimento nos nossos jovens leitores para levá-los a um lugar onde sejam mais proficientes."

Na saúde, o estado está piorando com um aumento no número de bebês com baixo peso à nascença e um aumento nas mortes de crianças e adolescentes por 100.000. O estado viu melhorias na área da família e da comunidade. O número de crianças que vivem em famílias monoparentais e em zonas de elevada pobreza diminuiu.



Leslie Boissiere, vice-presidente de assuntos externos da Fundação Annie E. Casey, disse que, em geral, há piores resultados educacionais para estudantes negros, crianças de famílias de imigrantes e crianças de famílias de baixa renda ou que frequentam escolas de baixa renda. As lacunas podem afetar a sua capacidade de ter sucesso e prosperar como adultos.

“Continuamos a ver persistirem disparidades para as crianças de cor, especialmente para as crianças negras, para as crianças latinas e para as crianças nativas”, destacou Boissiere. “É persistente em todos os estados e difundido ao longo das décadas em que reportamos o Data Book.”

Embora algumas áreas tenham piorado, o índice geral de bem-estar infantil da Flórida melhorou. Depois de três anos na 35ª posição, subiu para a 31ª posição no ano passado e para a 30ª este ano.



Fonte: Public News Service.