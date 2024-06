Flórida lança nova força-tarefa contra tráfico de pessoas

A procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, anunciou uma nova força-tarefa contra o tráfico de pessoas, que está ajudando a investigar uma rede de prostituição nos condados de Hillsborough e Manatee. Cinco pessoas já foram presas.



“Tenho orgulho de anunciar que a Flórida tem sua primeira equipe de ataque especializada em tráfico de pessoas em todo o estado, composta por indivíduos especialmente treinados para incluir defensores das vítimas que são treinados em recursos de tráfico de pessoas”, disse Moody durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.



A Equipe de Ataque ao Tráfico de Pessoas da Flórida está investigando a operação de tráfico sexual supostamente organizada e dirigida por Lina Payne, que é acusada de usar suas casas de massagens como fachada para uma rede de prostituição que se estendia de Tampa, Bradenton e Sarasota.



“A equipe de ataque conduziu uma série de operações e empregamos inúmeras técnicas de investigação para reunir evidências”, disse o agente especial encarregado do FDLE, Mark Brutnell. “O que descobrimos foi uma operação internacional de tráfico humano totalmente funcional e altamente organizada, baseada aqui no condado de Hillsborough e no condado de Manatee”.



A equipe de ataque determinou que “durante a última década, mais de 117 vítimas passaram pelos seus negócios”, disse o FDLE na quinta-feira, 13.



Fonte: Fox13News.