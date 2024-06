Temporada de furacões na Flórida chega com um fortes chuvas

A estação chuvosa anual chegou com um impacto em grande parte da Flórida, onde uma perturbação desorganizada do clima tropical no Golfo do México causou inundações nas ruas e desencadeou alertas de tornados durante a semana.



A estação chuvosa da Flórida começa aproximadamente em junho, com o início da temporada de furacões de seis meses, que este ano deverá estar entre os mais ativos da memória recente. A perturbação não atingiu o status de ciclone e teve apenas uma pequena chance de se formar em um sistema tropical assim que emergir no Oceano Atlântico após cruzar a Flórida, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

“Independentemente do desenvolvimento, prevê-se que fortes chuvas continuem em partes da península da Flórida durante os próximos dias”, publicou o centro de furacões em seu site na quarta-feira, 12.



Já foi uma semana chuvosa e tempestuosa na Flórida, especialmente nas áreas de Miami e Fort Lauderdale.

Cerca de 15 centímetros de chuva caíram em Miami na terça-feira e 17 centímetros em Miami Beach, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Hollywood, ao sul de Fort Lauderdale, atingiu cerca de 12 centímetros.

Mais chuva estava prevista para o resto da semana, levando o escritório de meteorologia em Miami a estender o alerta de enchentes até quinta-feira. Alguns lugares podem ver mais 15 centímetros de chuva.



O lado oeste do estado, grande parte do qual passou por uma seca prolongada, também sofreu fortes chuvas. Em Sarasota, quase 16,5 centímetros de chuva caíram na terça-feira no Aeroporto Internacional Sarasota Bradenton, diz o serviço meteorológico, e alertas de enchentes também estavam em vigor nessas áreas.

O dilúvio ocorre em meio a previsões de uma temporada de furacões excepcionalmente movimentada.



A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estima que há 85% de probabilidade de que a temporada de furacões no Atlântico esteja acima da média, prevendo entre 17 e 25 tempestades nomeadas nos próximos meses, incluindo até 13 furacões e quatro grandes furacões. Uma temporada média tem 14 tempestades nomeadas.