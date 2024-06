Primeira depressão tropical da temporada pode se formar neste fim de semana

A primeira depressão tropical da temporada poderá se formar neste fim de semana ou no início da próxima semana. As chances de desenvolvimento aumentaram para 50% nos próximos 7 dias.



Isso ocorre porque está prevista a formação de uma ampla área de baixa pressão sobre o sudoeste do Golfo do México. Espera-se que o sistema se mova lentamente para oeste ou oeste-noroeste, trazendo umidade tropical para o México, Texas e potencialmente para o sudeste da Louisiana a partir de domingo, mas mais ainda de segunda a quarta da próxima semana, o que pode aumentar nossas chances de chuva.



A baixa pressão que atinge a Baía de Campeche tem 50% de chance de formação, informou o Centro Nacional de Furacões em uma atualização nesta sexta-feira, 14.



Entretanto, dados de satélite e observações de superfície indicam que a área de baixa pressão ao largo da costa sudeste dos EUA tornou-se um pouco melhor organizada desde ontem. No entanto, os ventos de níveis superiores permanecem fortes e prevê-se que o sistema se funda com uma frente sobre o Atlântico ocidental no sábado ou domingo.



Independentemente do desenvolvimento, prevê-se que fortes chuvas continuem em partes da Flórida até sábado.



A temporada de furacões no Atlântico vai oficialmente de 1º de junho a 30 de novembro. O pico da temporada vai de meados de agosto a meados de outubro.



Todos os sinais apontam para uma temporada ativa. Os meteorologistas federais estão prevendo até 25 tempestades nomeadas, graças ao La Niña e ao recorde de água quente do Oceano Atlântico.



