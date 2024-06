Insolação veicular pediátrica: qual temperatura é fatal para uma criança dentro de carro?

Até agora, em 2024, duas crianças deixadas em um veículo morreram, segundo o Conselho Nacional de Segurança. Embora nenhuma das mortes tenha acontecido na Flórida, as estatísticas ainda são assustadoras. Mas qual temperatura é fatal para uma criança dentro de um carro sob forte calor?



Chamada insolação veicular pediátrica, em média, 37 crianças com menos de 15 anos morrem anualmente de insolação após serem deixadas num veículo. Quase todos os estados sofreram pelo menos uma morte desde 1998. Em 2018 e 2019, um número recorde de 53 crianças morreram após serem deixadas num veículo quente.



Aqui está o que você deve saber sobre mortes em carros quentes, também conhecidas como insolação veicular pediátrica.



Quantas crianças morreram na Flórida em mortes infantis por insolação em veículos?



Entre 1998 e 2023, ocorreram 110 mortes de crianças por insolação em veículos na Flórida.



O Texas lidera o país com 142 mortes no mesmo período.



Os 10 principais estados são:

Texas: 142

Flórida: 110

Califórnia: 56

Arizona: 43

Geórgia, Carolina do Norte: 40

Luisiana: 36

Alabama: 33

Tennessee, Virgínia: 32



Pelos números: mortes de crianças em carros quentes



971: Total de mortes veiculares pediátricas desde 1998

505: O número de crianças que morreram após serem esquecidas pelo cuidador entre 1998 e 2024

53: Número recorde de mortes infantis ao longo de um ano, tanto em 2018 como em 2019

37: Número médio de mortes por ano

2: Durante o verão, número médio de mortes por semana



Onde estavam as mortes de crianças por insolação em veículos em 2.024?



De acordo com NoHeatStroke.org, as mortes de crianças em 2.024 aconteceram:

- 3 de maio: Columbia, Carolina do Sul. Uma menina de 3 anos morreu após entrar em um carro desocupado.



- 22 de maio: Morgantown, Virgínia Ocidental. Uma menina de 3 meses morreu em um veículo estacionado em frente a uma creche.



Quão quente pode ficar o interior de um carro e com que rapidez?



Embora a maioria dessas tragédias ocorra durante o verão, foram registradas mortes em todos os meses.



Com uma temperatura ambiente externa de 72°F, a temperatura interna do veículo pode chegar a 117°F em 60 minutos, com 80% do aumento de temperatura ocorrendo nos primeiros 30 minutos, disse o Conselho Nacional de Segurança.



Em geral, após 60 minutos, pode-se esperar um aumento médio de 40 graus nas temperaturas internas para temperaturas ambientes entre 72°F e 96°F graus.



Quão quente é perigoso dentro de um veículo?



As temperaturas internas do veículo podem ser 50°F mais altas do que as temperaturas externas. Mesmo em um dia frio, quando a temperatura externa é de 61°F, em uma hora, a temperatura interna de um carro atingiu mais de 105°F, de acordo com a Consumer Reports.



Num dia de 72°F, o interior de um carro pode ser mortal em menos de 30 minutos, de acordo com a Academia Americana de Pediatria.



O perigo das altas temperaturas é particularmente grave para as crianças porque os seus corpos aquecem três a cinco vezes mais rápido do que os corpos dos adultos, disse a Academia Americana de Pediatria.



A insolação em crianças pode ocorrer quando a temperatura central atinge cerca de 104°F. Uma criança pode morrer se a temperatura corporal interna atingir 107°F, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA.

E quebrar a janela, estacionar na sombra ou ter um carro de cor mais clara não ajuda, disse a Consumer Reports.



Como as crianças ficam dentro dos veículos? Quantos anos tinham as crianças que morreram?



De acordo com NoHeatStroke.org, as circunstâncias que levam à morte de uma criança por insolação dentro de um veículo são geralmente:

- 52%, 505 crianças: foram esquecidas, e quase metade não foi deixada na creche.

- 25%, 237 crianças: As crianças tiveram acesso ao veículo por conta própria.

- 21%, 200 crianças: Foram deixadas conscientemente no veículo por um cuidador.

- 2%, 26 filhos: Desconhecido



“As crianças que morreram de insolação veicular nos Estados Unidos de 1998 a 2023 tinham idades entre 5 dias e 14 anos”, de acordo com NoHeatStroke.org. “Mais da metade das mortes, 55%, são crianças menores de 2 anos”.



Sinais de insolação em crianças



De acordo com a Academia Americana de Pediatria, os sinais de insolação que requerem atenção médica imediata incluem:



choque

colapso

uma temperatura acima de 104 graus

desmaio

convulsões

não poder andar



“Antes da insolação grave, as crianças em carros quentes sofrem de sintomas de doenças causadas pelo calor, incluindo fraqueza, tontura, náusea, sensação de desmaio, dor de cabeça e aumento da temperatura corporal”.



Dicas de segurança



NoHeatStroke.org e o Departamento de Transportes dos EUA sugeriram as seguintes dicas:



- Nunca deixe crianças sozinhas num veículo, nem por um minuto.

- Verifique sempre o banco traseiro. Deixe sua carteira ou bolsa como lembrete.

- Peça ao seu prestador de cuidados infantis para ligar se o seu filho não aparecer como esperado.

- Mantenha sempre os veículos trancados e as chaves fora do alcance.

- Guarde as chaves do carro fora do alcance de uma criança e ensine às crianças que um veículo não é uma área de recreação.

- Ligue para o 911 se vir uma criança sozinha em um veículo.



Fonte: The Florida Times Union.