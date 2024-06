Potencial tempestade tropical se forma no Golfo; Flórida terá mais chuvas

Uma área de mau tempo no sudoeste do Oceano Atlântico, a leste da Flórida, pode trazer aguaceiros e tempestades ao sul da Flórida no final desta semana e no próximo fim de semana.



O Centro Nacional de Furacões está dando a esta área de potencial tempestade tropical 30% de chance de desenvolvimento nos próximos sete dias.



“As condições ambientais parecem propícias ao subsequente desenvolvimento gradual da baixa, e é provável que uma depressão tropical ou tempestade tropical se forme no meio da semana, enquanto se move lentamente para oeste ou oeste-noroeste em direção à costa ocidental do Golfo”, disse o NHC numa atualização na segunda-feira.



Se a perturbação se transformar em tempestade, se chamará Alberto. O sistema impactaria a Costa do Golfo do México e traria até 12" de chuva para a costa do Texas, incluindo Houston, causando inundações.



“Tem uma chance mínima de ver qualquer formação, mas chega perto de nós”, disse a meteorologista do WPTV First Alert Weather, Frances Peyton. “E essa onda tropical vai nos trazer muita energia. Com certeza notaremos isso no fim de semana.”



No sul da Flórida, as temperaturas ficarão próximas de 90°F e sem chuva nesta segunda-feira. Há mais chances de chuva de terça a quinta. Aguaceiros e poucas tempestades serão dispersos e não esperamos mau tempo nos próximos dias. Os ventos permanecem fortes até sexta-feira.

Na quinta e sexta-feira, observaremos a onda tropical se aproximando do norte do estado.

Há uma grande chance de que uma área de clima instável se torne um ciclone tropical que irá para o México e não afetará o sul da Flórida.



Fonte: Fox 35 Orlando.

We now have INVEST #91L near the Yucatan Peninsula.



91L is expected to become a Depression or Tropical Storm #ALBERTO before moving into Mexico or Texas midweek, bringing heavy rain, gusty winds, and coastal flooding as far away as Louisiana.#TropicalUpdate #txwx ???????? pic.twitter.com/ujhAFSXrVZ — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) June 17, 2024