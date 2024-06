Bebê 'Safe Haven' da Flórida reencontra bombeiros de resgate 18 anos depois

Dezoito anos atrás, um bebê foi deixado no Corpo de Bombeiros nº 112 de Lake County, em Clermont, por meio do programa 'Safe Haven' ("Porto Seguro") do condado. Agora, ela se formou no ensino médio.



Recentemente, Colleen se reuniu com alguns bombeiros da estação que participaram de sua história, e a estação até deu o nome dela a um motor.



Dezoito anos atrás, um bebê foi deixado no Corpo de Bombeiros nº 112 de Lake County, em Clermont, por meio do programa "Porto Seguro" do condado. Agora, ela se formou no ensino médio e está prosperando. (Crédito: Resgate de Incêndios em Lake County).



O que é o programa Safe Haven da Flórida?



A crescente crise do abandono de crianças nos Estados Unidos levantou a necessidade de leis de Porto Seguro, que essencialmente proporcionam uma alternativa confidencial para mães ou pais assustados que, de outra forma, poderiam recorrer a medidas drásticas, como eliminar os seus recém-nascidos em segredo.

A lei visa proteger tanto a criança como os pais, permitindo que os pais abandonem os seus bebés com segurança em hospitais, bombeiros ou serviços médicos de emergência. Esta iniciativa salva a vida do recém-nascido e poupa os pais de potenciais consequências legais. Também realiza os sonhos de muitos futuros pais adotivos que esperam por um filho.

Ao contrário do estereótipo de que apenas mães adolescentes e desfavorecidas abandonam os seus bebés, a questão atravessa todos os grupos demográficos, de acordo com o Estado da Florida, incluindo idade, etnia e estatuto socioeconómico.

A lei do Porto Seguro determina que o bebê seja entregue a um funcionário para garantir a segurança da criança. O bebê não pode ficar sozinho; se isso acontecer, o pai ainda poderá enfrentar acusações criminais.

Acusações criminais ainda são possíveis se o bebé for deixado num local que não seja uma instalação designada como Porto Seguro.

O programa também enfatiza a intervenção precoce, incentivando as mães a procurar ajuda antes de chegarem a um ponto de crise.

Assim que o bebê for examinado em um hospital para quaisquer problemas médicos ou de saúde, o hospital entrará em contato, de forma rotativa, com uma agência licenciada de colocação de crianças a partir de uma lista produzida pelo Centro de Informações sobre Adoção da Flórida. O bebê será então colocado com os pais que estavam esperando para adotar uma criança.

Os pais em situação de crise podem ligar para a linha de apoio de referência 24 horas por dia, 7 dias por semana, no número 877-767-2229. Mais informações podem ser encontradas em www.asafehavenfornewborns.com. Você também pode enviar um e-mail para [email protected]



Fonte: canal Fox35.