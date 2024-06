Homem de West Boca Raton (FL) ameaça tiroteio em massa em sinagoga

O Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach disse que um homem do oeste de Boca Raton (FL) fez ameaças antissemitas nas redes sociais para realizar um tiroteio em massa em uma sinagoga.



Paul Morris, 26, foi preso na prisão do condado de Palm Beach aproximadamente às 23h30 de sexta-feira sob a acusação de fazer ameaças por escrito de cometer um tiroteio em massa ou ameaça de terrorismo.

De acordo com o relatório de prisão de Morris, um policial do condado de Palm Beach respondeu à casa do suspeito em Vineyard Court depois que um dos amigos de Morris ligou para o 911 e disse que Morris havia postado mensagens ameaçadoras no Instagram e no Discord.

Quando o policial chegou, ele falou com outro homem, colega de quarto de Morris, que também disse ter sido “informado sobre postagens ameaçadoras” de Morris.

Esse colega de quarto mostrou então ao policial as postagens, todas de natureza antissemita, disse o gabinete do xerife. Em pelo menos uma postagem, Morris ameaçou realizar um tiroteio em massa em uma sinagoga, sem citar nenhuma em particular.

De acordo com o relatório de prisão de Morris, o colega de quarto disse "ele sabia que Morris sofria de problemas de saúde mental; no entanto, ele estava preocupado porque nunca fez nenhuma declaração para cometer violência como essa antes".



O policial conversou então com Morris, que admitiu ter feito as postagens ameaçadoras. O jovem disse que sofre de "Depressão Grave" e "suas intenções em suas postagens não eram cometer um ato de violência; no entanto, era fazer com que seus amigos o deixassem em paz sobre suas opiniões políticas. Morris admitiu que estava ciente de que suas mensagens escritas poderiam foram percebidos como uma ameaça para quem os leu", afirmou o relatório.

No tribunal no sábado, um juiz estabeleceu a fiança de Morris em US$ 25 mil e ordenou que ele não tivesse acesso à Internet nem dispositivos eletrônicos. Na segunda-feira, Morris ainda estava na prisão do condado de Palm Beach.

Os registros judiciais mostram que o Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach entrou com uma ordem de proteção contra riscos contra Morris. No entanto, os detalhes específicos desse pedido ainda não estavam disponíveis.



