Mulher quase morre após ser mordida por cobra em cidade da Flórida

Uma moradora do condado de Alachua (FL) quase morreu após ser mordida por uma cobra em seu quintal. Ela fez um alerta para outras pessoas sobre o perigo desses répteis.



TJ Hoppes mora em uma área arborizada ao norte de High Springs, no condado de Alachua. No dia 1º de junho, ela estava pegando umas pedras numa área quando sentiu uma dor que descreveu como pior do que a do parto. Ao olhar para baixo, viu uma enorme cobra com longas presas cravadas na mão.

“Imediatamente começa a inchar. E então meus lábios ficam dormentes”, lembrou ela. Ele sobe e posso sentir meu nariz subindo e indo para os meus ouvidos. Meus pés estão ficando dormentes. Meus dedos estão dormentes."



Ela se encontrou com os paramédicos na Rodovia 18. Eles a levaram para um helicóptero, que a levou ao Hospital Shands em Gainesville. “Minha pressão arterial caiu”, disse Hoppes. "Eu quase morri, basicamente morri e depois voltei. Então aqui estou, graças a Deus."



Os médicos aplicaram 20 doses do antiveneno de víbora.



Recuperação



Depois de seis dias no hospital, TJ foi autorizada a voltar para casa. Mas ela ainda tem um longo caminho pela frente.



“Meu dedo ainda está inchado e tenho uma bolha enorme que não desaparece”, disse ela. Os cirurgiões também tiveram que realizar o que é chamado de fasciotomia para aliviar a pressão.



O outro braço dela também está em péssimo estado. O veneno de cobra pode atrapalhar a coagulação do sangue, então ela diz que os médicos tiveram dificuldade em encontrar veias para uma intravenosa. Ela ficou com hematomas intensos no braço.



Picadas de cobras venenosas são menos comuns do que você imagina – menos de 1 em 37.000 pessoas são picadas em média nos EUA a cada ano, de acordo com o CDC.

David A. Muerer é professor de medicina de emergência na Universidade da Flórida e trabalha em medicina de emergência, medicina pré-hospitalar e medicina ambiental na UF Health, o hospital onde TJ se curou. Ele diz que uma das razões pelas quais as picadas de cobra são bastante raras é que os humanos não são considerados uma fonte de alimento para os répteis.



"As cobras preferem não interagir com os humanos. O motivo pelo qual as cascavéis têm chocalhos é para avisar você para não pisar nelas."



E graças ao antiveneno, as mortes são raras. Você tem 9 vezes mais probabilidade de morrer devido a um raio do que a uma picada de cobra, de acordo com a UF IFAS.



Mas a morte não é o único risco. “Você pode perder um membro. É muito, muito desconfortável”, disse o Dr. Meurer. "O veneno está tentando digerir seu tecido."



Espécies de cobras venenosas



A Flórida tem seis espécies de cobras venenosas: cabeças de cobre, bocas de algodão, cobras corais e três tipos de cascavéis. As cobras corais têm um tipo de antiveneno; o resto dessa lista, as víboras, tem outra.



Dr. Meurer diz que existem muitos mitos em torno do tratamento para picadas de cobra. "Não tente sugar o veneno. Não tente aplicar um torniquete e não tente colocar gelo na ferida. Basta chegar ao hospital o mais rápido possível", orienta.



Fonte: Fox35Orlando.