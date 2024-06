Condados dos EUA com maior probabilidade de inundações incluem 4 da Flórida

À medida que o sul da Flórida inicia o processo de tentativa de secagem após um dilúvio de chuvas torrenciais, os condados mais atingidos estão entre aqueles classificados como locais privilegiados para ficarem inundados, de acordo com uma lista de condados dos EUA com maior probabilidade de inundar.



A lista compilada por LawnStarter.com comparou 943 condados em toda a América que têm pelo menos uma chance moderada de inundações, de acordo com dados da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Quatro condados da Flórida estavam entre os 10 primeiros, incluindo Volusia, Miami-Dade, St. Johns e Brevard, que ficaram entre o sétimo e o décimo lugar, respectivamente.

Dois outros condados da Flórida estavam entre os 25 primeiros, com Dixie na 12ª posição e Duval na 24ª posição.

Apenas Nova Jersey tinha tantos condados quanto a Flórida entre os 10 primeiros. O condado de Harris, no Texas, onde fica Houston, liderou a lista.

“Consideramos o risco de cada condado e as perdas anuais esperadas devido às inundações ribeirinhas e costeiras. Também analisamos a parcela da população de crianças, idosos e residentes em casas móveis, além da demanda local por seguro contra inundações”, disse um comunicado à imprensa do LawnStarter.

A Flórida teve um total de 22 condados classificados entre os 100 primeiros. A classificação observou que a Flórida em geral é agrupada com outros estados da Costa do Golfo em termos de risco notável de inundações.

“Os estados da Costa do Golfo, Flórida, Louisiana e Texas, representam quase metade dos 100 condados mais vulneráveis às inundações (muitas vezes relacionadas com furacões). Os condados do Texas e da Louisiana antecipam alguns dos maiores impactos económicos das inundações ribeirinhas”, disse a análise do ranking.

Ainda assim, as fortes chuvas da semana passada que atingiram a Flórida, a partir de Orlando, ao sul, causaram grandes danos, sem qualquer tempestade tropical ou furacão, enquanto uma frente estagnava sobre o estado. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em vários condados do sul da Flórida, enquanto enchentes inundavam muitas áreas. como os condados de Miami-Dade, Broward, Lee e Collier. Todos estão entre os 100 melhores da lista LawnStarter.

Entretanto, os interesses agrícolas e os trabalhadores ainda tentam recuperar das fortes chuvas, à medida que os produtores de cana-de-açúcar da Florida regressam às operações normais depois de mais de 25 centímetros de chuva terem encharcado muitas áreas na semana passada.



Fonte: Florida Politics.