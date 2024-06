Flórida lidera o país em acidentes náuticos; Florida Keys lidera estado

A Flórida lidera o país em acidentes náuticos e Florida Keys lidera no estado, segundo dados do Relatório Estatístico de Acidentes de Navegação deste ano da Florida Fish & Wildlife Commission.



Frequentemente chamada de Capital Mundial da Náutica, a Flórida tem mais de um milhão de embarcações registradas, juntamente com um clima subtropical durante todo o ano, fazem com que a Flórida também seja a capital dos acidentes náuticos da América todos os anos.



A Guarda Costeira relata que 10% de todos os incidentes com embarcações em 2023 ocorreram nas águas do Sunshine State, quase o dobro da porcentagem do estado seguinte, a Califórnia.



Um acidente de barco mortal no ano passado foi assim: um barco cheio de pessoas sem coletes salva-vidas navegava rio acima em uma noite de julho. O capitão, um homem sóbrio, de meia-idade, sem curso formal como velejador, bateu seu navio em algo imóvel, como um píer, um cais rochoso ou um paredão.



A vítima fatal foi uma pessoa com mais de 35 anos, que não usava colete salva-vidas. Ela foi jogado para fora da embarcação durante a queda, no rio, e se afogou.



Trata-se de uma composição não científica de um acidente de barco mortal, utilizando os dados do Relatório Estatístico de Acidentes de Navegação deste ano da Florida Fish & Wildlife Commission, a principal agência responsável pela aplicação das regras e regulamentos náuticos.

A FWC também contabiliza os dados de acidentes náuticos do ano anterior no relatório, que detalha o que aconteceu, como e porquê, e os resultados humanos utilizando estatísticas, tabelas e gráficos.

No exemplo do acidente no ano passado, qualquer uma das três coisas quase certamente teria reduzido o número de incidentes e feridos: se o capitão tivesse o curso formal de velejador, o que o teria ensinado a ter um observador, velocidade mais lenta, e coletes salva-vidas em todos a bordo.



Além de fazer cumprir as regras e regulamentos náuticos, realizar campanhas de segurança náutica, gerir vias navegáveis e manter uma sinalização precisa, a FWC lida com embarcações abandonadas e investiga barcos roubados, roubo de embarcações e crimes contra peixes e vida selvagem.



Por isso, os funcionários da agência têm amplas oportunidades de fazer cumprir as leis náuticas no sul da Flórida, onde todos os seis condados costeiros ao sul do Lago Okeechobee estão entre os 10 principais em termos de acidentes com embarcações. Os condados de Monroe, Miami-Dade e Palm Beach estão em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. O condado de Broward ocupa o sexto lugar, o condado de Lee o oitavo e o condado de Collier o nono.



O uso de álcool ou drogas desempenhou um papel em 23% das mortes em barcos, um aumento de 10% em relação a 2022. Além disso, as pessoas mortas enquanto andavam em motos de água, como Jet-Skis e Ski-Doos, mais do que duplicaram em 2023 em comparação com o ano anterior, 12 para 5, respectivamente.



Cursos de segurança náutica



Qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 1988 deve ter um Cartão de Identificação de Educação em Segurança Náutica para operar legalmente um barco na Flórida. Inscreva-se aqui em um curso de segurança náutica na Flórida.



Fonte: WGCU.