Falha no uso da seta de direção leva à prisão de motorista na Flórida

Um homem foi preso na Flórida por não usar a seta de direção para mudar de faixa no trânsito. Ao ser parado pela falha, a polícia descobriu que ele carregava drogas no veículo.

Carl Heinman Jr., 60, foi preso em 11 de junho e acusado de porte de metanfetamina, porte de maconha e porte de apetrechos para drogas após o incidente que se desenrolou na Avenida Central em Lady Lake, de acordo com um depoimento de prisão do Departamento de Polícia de Lady Lake.



Pouco antes das 14h30, Heinman se dirigia para o sul na Avenida Central, perto do Bichara Boulevard, quando “mudou abruptamente de faixa” sem usar a seta, disse a polícia. Ele quase bateu no caminhão de um sargento da polícia.



O sargento o parou pela violação de mudança de faixa e durante a parada de trânsito, um K-9 alertou a polícia sobre um odor na porta do passageiro, disse o depoimento. Foi quando o policial revistou o carro e encontrou saquinhos contendo substâncias com resultados positivos para metanfetamina e THC. Heinman também possuía três canos de metal e um cachimbo de vidro quebrado com aparentes resíduos de drogas.



Heinman disse ao policial que os cachimbos eram dele e que ele os usava para fumar maconha, mas nunca lhe foi prescrita maconha medicinal. Ele disse que a substância cristalina era cocaína ou metanfetamina, mas supostamente pertencia a seu amigo.



Ele foi transportado para a prisão de Lake County e libertado dois dias depois, após pagar fiança de US$ 3.500.



Fonte: Fox35.