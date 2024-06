3 cidades da Flórida onde se pode comprar casas por US$ 100 mil

O preço de compra de uma casa na Flórida disparou nos últimos cinco anos, com o valor médio da casa chegando a quase US$ 400.000 em junho, de acordo com Zillow. Mas há três cidades em que é possível comprar casas por US$ 100.000 ou menos.

O valor médio em junho é de US$ 399.944, para ser exato, bem acima dos US$ 242.000 em junho de 2019, com base nos números da Zillow. Os moradores da Flórida interessados em comprar suas próprias casas no Sunshine State podem se sentir pressionados pelos preços, mas os moradores ainda podem encontrar casas e condomínios por menos de US$ 100 mil.

Lauderhill

Uma verificação recente da Zillow mostrou algumas boas opções: um condomínio de um quarto, 1 banheiro e meio com cozinha reformada, piso frio, duas vagas de garagem e arrecadação por US$ 85 mil; ou uma unidade pronta para morar com uma cama e um banheiro, com 755 pés quadrados e preço de US$ 78.000.

Delray Beach

Um condomínio de um quarto e dois banheiros no térreo de 760 pés quadrados por US$ 97.500, mais uma taxa mensal de HOA de US$ 579.

Jacksonville

Uma casa pronta para uso com dois quartos e um banheiro. A recém-reformada casa de 780 pés quadrados, localizada no centro da cidade, tem até uma sala de jantar para entretenimento e custa US$ 99 mil.

Fonte: Yahoo Finance.