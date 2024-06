Jacksonville e Tampa na lista dos piores motoristas do país

Os resultados de um estudo recente da Forbes mostraram Jacksonville e Tampa, na Flórida, entre as 15 principais cidades do país com os piores motoristas. Em todo o país, cerca de 117 pessoas nos Estados Unidos morrem todos os dias em um acidente de carro, o que representa uma média de uma fatalidade em acidente de carro a cada 12 minutos.

O Forbes Advisor comparou as 50 cidades mais populosas em cinco métricas principais.

Tampa, Flórida

Classificação: #10

Tampa tem o oitavo maior número total de acidentes automobilísticos fatais (14,47 por 100.000 residentes da cidade) e o nono maior número de pessoas mortas em acidentes fatais (15,42 por 100.000 residentes da cidade).

Jacksonville, Flórida

Classificação: #14

Jacksonville ocupa o sexto pior lugar tanto em número total de acidentes de carro fatais (15,32 por 100.000 residentes da cidade) quanto em número de pessoas mortas em acidentes fatais (16,23 por 100.000 residentes da cidade).