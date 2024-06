"A comunidade brasileira nos fez crescer", analisa Jabal Uffelman, médico querido entre os brasileiros

Com o objetivo de destacar profissionais brasileiros de diferentes áreas e compartilhar suas histórias de vida nos Estados Unidos, o Gazeta News criou o quadro "Sonho Americano", onde profissionais de diferentes áreas contam sobre sua trajetória, suas dificuldades e vitórias na 'Terra do Tio Sam'.

Nesta edição, destacamos Jabal Uffelman, 53 anos, médico ginecologista que, embora seja nascido na Flórida, é muito conhecido por atender a comunidade brasileira na região e ter em sua lista de pacientes a maior parte brasileiros.

Diretor médico de Rejuvchip uma rede de clínicas com o enfoque de reposição de hormônio natural para homens e mulheres, nesta entrevista, Jabal Uffelman conta um pouco da sua trajetória pessoal e profissional junto à nossa comunidade.

GN - Há quantos anos atende a comunidade brasileira na Flórida?

Tenho 20 anos de experiência como médico ginecologista.

GN - O que te motivou a trabalhar nessa área e também atendendo a mais brasileiros?

A comunidade brasileira é a que mais usa essa prática de reposição hormonal subcutânea dentre todas as outras comunidades na Flórida e creio que nos EUA em geral. Graças à vocês, de uma clínica, crescemos e hoje temos quatro clínicas no sul da Flórida, além de Orlando e Boston. A comunidade brasileira foi a parte mais forte do nosso crescimento. Estamos inseridos na comunidade, falo português, temos uma equipe grande de brasileiros trabalhando conosco, estamos sempre fazendo publicidade e patrocinando eventos brasileiros.

GN - Já teve alguma outra profissão?

Não. No início da minha carreira eu praticava também obstetrícia, atuo ainda com ginecologia, mas deixei de fazer obstetrícia faz quase 15 anos. Agora faço mais a parte de estética, aplicação de botox, reposição hormonal, etc.

6 - O que você destacaria como sendo o seu diferencial profissional?

O meu diferencial considero ser a língua porque falo português e espanhol, o que facilita para a comunidade diversificada do sul da Flórida. Os pacientes confiam muito quando falamos a sua língua. Além disso, em nossas clínicas fazemos um serviço muito importante para a comunidade: ajudamos as pessoas a envelhecer melhor, a evitar problemas de saúde na terceira idade. Oferecemos os serviços com profissionalismo, com atenção, nos preocupamos com os pacientes, se realmente estão bem.

7- Mais profissionais brasileiros têm vindo aos EUA para trabalhar de forma legal e na área de formação. O que você acha disso?

Acho importante médicos e outros profissionais brasileiros virem atuar aqui porque eles são bons profissionais, bem formados e acabam aumentando o nível de experiência, são bons exemplos do Brasil aqui.

8 - Os EUA são um país muito buscado por imigrantes em busca do "sonho americano". O que é você acha disso?

Ouço muito dos brasileiros que vêm dizendo que querem um futuro melhor para a família, para os filhos. O sonho americano é a segurança e o futuro.