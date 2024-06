Mais de 50 sinagogas recebem ameaças de bomba na Flórida

Mais de 50 sinagogas receberam ameaças de bomba na terça-feira, 18, na Flórida. Houve varreduras e evacuações preventivas, com momentos de tensão para quem estava presente.

Em Coral Gables, a polícia disse que avaliou rapidamente a ameaça e determinou que ela não tinha credibilidade. Sharon Israel Moskowitz, diretora executiva do Temple Judea, divulgou um comunicado.



“Tivemos que evacuar o campus hoje cedo sob a direção das autoridades policiais em conjunto com nosso Diretor Executivo e a equipe de segurança do Templo. Queremos garantir que todos estão seguros”, escreveu Moskowitz.

No condado de Broward, as autoridades disseram que uma sinagoga em Hollywood foi evacuada e não houve feridos ou prisões. Autoridades estaduais também estavam investigando a ameaça.

“Alocamos dezenas de milhões para combater o crescente anti-semitismo”, disse o governador Ron DeSantis. “Se alguém tentar trazê-lo para cá, enfrentará uma resistência significativa.”



No condado de Palm Beach, Paul Morris foi preso em Boca Raton e acusado de postar ameaças nas redes sociais. A polícia disse que Morris, 26 anos, foi acusado de escrever ameaças de tiroteios em massa ou terrorismo.

“Todos deveriam se importar. Infelizmente, o ódio que começa na comunidade judaica transborda e se torna um problema para todos”, disse o Rabino Josh Broide, da Sinagoga de Boca Raton.

Declaração relacionada da Sharon Israel Moskowitz, Diretora Executiva do Temple Judea em Coral Gables.

“Entramos em contato para informar que tivemos que evacuar o campus hoje cedo, sob a direção das autoridades policiais em conjunto com nosso Diretor Executivo e a equipe de segurança do Templo.

Queremos garantir que todos estão seguros e que todas as medidas apropriadas foram tomadas para resolver a situação para receber a autorização da polícia de Coral Gables. Nosso Templo, juntamente com aproximadamente 50 outras sinagogas no estado da Flórida, recebeu uma ameaça de bomba por e-mail.

Nossa equipe de segurança, em colaboração com as autoridades locais, respondeu prontamente e eficientemente para garantir a segurança de todos em nosso campus. Como lembrete, o Departamento de Polícia de Coral Gables, como é nosso protocolo, também está no campus todos os dias.”



Fonte: Local 10.