Flórida aposta em mais ferramentas tecnológicas para enfrentar furacões

Todos os anos, de 1º de junho a 30 de novembro, a Flórida se prepara para potenciais furacões à medida que o oceano aquece na costa do estado, criando o ambiente perfeito para tempestades. Este ano, o estado fará maior uso de tecnologias para o antes, durante e depois das passagens das tempestades.

Para a temporada de 2024 os riscos são especialmente elevados, já que a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica) prevê "um intervalo de 17 a 25 tempestades nomeadas no total. Destes, prevê-se que oito a 13 se tornem furacões, incluindo quatro a sete grandes furacões."

Fortes tempestades podem derrubar linhas de energia e torres de celular e interromper o serviço de Internet, colocando em risco as tecnologias baseadas em nuvem usadas pelas unidades de despacho de emergência e socorristas. Nesta temporada, algumas cidades da Flórida estão preparando tecnologias que podem ajudar na resposta. O site StateScoop fez um levantamento das iniciativas locais.

De acordo com o site, o subúrbio de Coral Gables, em Miami, adicionou uma plataforma de backup de despacho auxiliada por computador ao seu sistema primário para garantir que seu 911 nunca caia. Tampa expandiu a sua coleção de ferramentas de comunicação de massa, estratificando métodos de divulgação para que, mesmo que não haja serviço de celular ou Internet, os funcionários de gestão de emergências e os residentes ainda possam aceder e trocar informações cruciais em caso de situações de risco de vida.

Os departamentos de polícia em Bay Harbor Islands, Boynton Beach, Fort Myers, Miami Gardens e Miramar também estão usando sistema alternativo para evitar interrupções.

Outra parte do esforço para tornar os sistemas de Coral Gables redundantes inclui o recém-construído edifício de segurança pública da cidade, que agora abriga o departamento de polícia, os bombeiros e o centro de operações de emergência da cidade. Anteriormente, os departamentos estavam localizados em edifícios diferentes. A consolidação física permite que toda a cidade use um servidor, facilitando a comunicação entre bombeiros, polícia e sistemas de emergência durante condições climáticas severas.

Outras ferramentas incluem rastreamento de localização de veículos em tempo real, que as equipes de resposta podem usar para relatar o progresso se estiverem limpando escombros, informações que as autoridades municipais podem compartilhar com o público. Algumas cidades também possuem rádios que operam em espectros não emergenciais, caso tudo mais falhe.

Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida

Para entender melhor como o estado se prepara para essas tempestades, o Industry Insider — Florida entrou em contato com a Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida para saber como ela usa a tecnologia para se preparar, responder e se recuperar de desastres naturais. As informações são do canal Govtech.

"Em preparação para potenciais tempestades durante a temporada de furacões no Atlântico de 2024, a Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida (FDEM, na sigla em inglês), em coordenação com o Florida Digital Service, tem mais de 400 unidades Starlink pré-preparadas e prontas para serem implantadas em áreas impactadas que precisam de -demanda serviço de Internet após um desastre", disse um porta-voz da divisão por e-mail.

Outra prioridade máxima do FDEM durante um furacão é levar recursos aos residentes o mais rápido possível. Por exemplo, "o FDEM implementou uma nova Divisão de Solução Empresarial de Gestão de Emergências (DEMES), que inclui a modernização e digitalização do processo de aquisição", escreveu o porta-voz. "Os formulários digitalizados permitirão que as compras aconteçam com maior rapidez, proporcionando assim recursos aos residentes mais rapidamente do que nunca."

Outro benefício do DEMES é que fornecerá ao FDEM um retrato em tempo real dos recursos e equipamentos de ajuda mútua no terreno durante uma catástrofe.

Leia a matéria completa no gazetanews.com

População apoia financiamento para mais tecnologias

Os moradores da Flórida estão preocupados com o potencial de falha da tecnologia durante condições climáticas catastróficas. Em uma pesquisa recente realizada pela Mark43, segundo o site StateScoop, 81% dos moradores da Flórida disseram que não receberam ajuda imediata durante condições climáticas extremas.

Já 79% dos residentes apoiam o aumento do financiamento federal às agências locais de segurança pública para atualizações tecnológicas. 81% disseram que as suas agências locais de aplicação da lei deveriam dar prioridade às atualizações tecnológicas e 85% disseram que apoiam mais gastos em ferramentas de preparação para emergências.

"Adotar uma abordagem proativa ao nosso cenário climático cada vez mais desafiador hoje pode fazer a diferença", disse a FEMA.