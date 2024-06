Mulher é presa por aplicar botox sem licença no sul da Flórida

Uma mulher que aplicava injeções de Botox sem licença foi presa no Mall of the Americas, sul da Flórida.

Lina Gutierrez-Farfan, 48, é acusada de exercer profissão de saúde sem licença e de prescrever ou possuir medicamentos com a intenção de vender ou entregar, de acordo com o relatório de prisão.



A investigação teve início quando um cliente anterior relatou que recebeu várias injeções dela que custavam entre US$ 150 e US$ 200 por sessão. Mas a aplicação deixou um caroço em sua testa que durou aproximadamente um mês.



A vítima, que tinha fotos de seus ferimentos, disse à polícia que achava que ela tinha licença para aplicar as injeções.



Investigadores disfarçados marcaram um encontro com Gutierrez-Farfan para a tarde de terça-feira, 18, no Mall of the Americas, na 7795 W. Flagler Street. Ela deu o preço de US $ 350 para uma suposta sessão.



Ao chegar ao shopping, Gutierrez-Farfan foi observada pelos investigadores descarregando uma sacola térmica cinza do veículo em que chegou. Ela foi detida e revistada.



A polícia disse ter encontrado “dois frascos contendo Botox suspeito e uma caixa rotulada como Replenegen com lidocaína dentro de um recipiente de espuma dentro da bolsa térmica. Além disso, uma caixa preta contendo uma seringa e curativos foi localizada dentro da bolsa.”



Segundo as autoridades, Gutierrez-Farfan não está licenciada para exercer qualquer tipo de profissão de saúde na Flórida.



Fonte: NBC Miami.