Casal da Pensilvânia se afoga em correnteza na Flórida na frente dos filhos

As férias em família chegam ao fim trágico quando um casal da Pensilvânia se afogou na frente de seus seis filhos em uma praia da Flórida. Eles foram pegos por uma correnteza e não conseguiram sair.



A fatalidade aconteceu na quinta-feira, 20 de junho, perto de Stuart Beach, em Hutchinson Island, que fica a cerca de 190 quilômetros ao norte de Miami.



O casal, identificado como Brian Warter, de 51 anos, e Erica Wishard, de 48, junto com seus filhos, em sua maioria adolescentes, estavam de férias na Flórida e planejavam passar o dia na praia.

“Enquanto estavam na água, o casal e dois adolescentes foram arrastados por uma correnteza. As crianças conseguiram quebrar a corrente e tentaram ajudar os pais, mas ficou muito perigoso e eles foram forçados a nadar até a costa”, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Martin em uma postagem no Facebook.



As correntes de retorno são canais de água que podem afastar os nadadores da costa e levá-los para o oceano. Mais de 100 pessoas por ano morrem por correntes de retorno, de acordo com a Associação de Salvamento de Vidas dos Estados Unidos.



O Martin County Ocean Rescue conseguiu alcançar o casal, levá-los à costa e realizar a reanimação cardiopulmonar até que foram levados de ambulância para um hospital próximo, onde os esforços para salvar vidas continuaram até que os médicos declararam o casal morto.

Um delegado da equipe de intervenção em crises ajudou os filhos do casal durante o dia e a noite enquanto esperavam que outros membros da família viajassem para a Flórida, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Martin.



“Um dos filhos estava tentando gritar instruções aos pais sobre como nadar paralelamente à costa, mas eles estavam em pânico e, infelizmente, afundaram. Muitas pessoas são locais, entendem as marés. Eles sabem o que fazer e o que não fazer. Eles sabem onde entrar no oceano e onde não entrar. Recebemos esses veranistas que chegam e, infelizmente, isso acaba mal para não há como transmitir a mensagem a todos eles", disse à WPTV o vice-chefe do gabinete do xerife do condado de Martin, John Budensiek.