Correntes de retorno matam 4 pessoas em 48 horas em praia da Flórida

Correntes mortais em Panama City, Flórida, mataram quatro pessoas em 48 horas, um número trágico que colocou a área no caminho para mais um ano como uma das praias mais mortíferas do país.



Os corpos de três jovens foram encontrados, um por um, na noite de sexta-feira, 21, disseram as autoridades. Eles haviam viajado do Alabama para Panama City apenas algumas horas antes. Na tarde de quinta-feira, 20, as autoridades de resgate tentaram em vão salvar um nadador de 19 anos atrás do restaurante Sharky's Beachfront, também em Panama City.



Em outra praia, um casal da Pensilvânia também morreu na quinta-feira depois de ser pego por uma corrente de retorno na ilha de Stuart Beach Hutchinson. Brian Warter, 51, e Erica Wishard, 48, estavam de férias com seus seis filhos.



Correntes de retorno na Flórida



Em 2023, as correntes de retorno em Panama City ceifaram mais vidas do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, de acordo com dados do Serviço Meteorológico Nacional. Pelo menos oito pessoas morreram lá. No geral, as correntes de retorno da Flórida mataram mais de 30 pessoas no ano passado. Isso é comparado com cinco que morreram em Nova Jersey e três na Califórnia, Carolina do Sul e Louisiana.



As praias, muitas vezes movimentadas no verão, carregam um perigo oculto: canais de água em movimento rápido que podem arrastar um nadador para longe da costa e cansá-lo na tentativa de escapar. O Serviço Oceânico Nacional estima que milhares de pessoas são resgatadas de correntes de retorno todos os anos nos EUA.



Embora as correntes de retorno possam ocorrer em qualquer praia com ondas quebrando, inclusive nos Grandes Lagos, as águas da costa da Flórida provaram ser algumas das mais mortais. Pelo menos seis pessoas morreram nas praias da Florida só esta semana, somando-se a outras 11 que se afogaram noutros locais dos EUA e nos seus territórios devido às correntes de retorno este ano até 9 de junho.



No ano passado, cerca de 91 pessoas morreram em correntes de retorno nas praias dos EUA, de acordo com dados do serviço meteorológico. Isso foi superior à média de 10 anos de 74 mortes por ano. A maioria das pessoas que se afogam em correntes de retorno e outros perigos do surf são meninos e homens com idades entre 10 e 29 anos, mostram os dados, e a maioria das mortes ocorre nos meses de junho e julho.



Como evitar



Sempre verifique as condições da água antes de entrar no oceano, dizem as autoridades, e nade perto de um salva-vidas. É ilegal nadar na Flórida enquanto houver bandeiras vermelhas duplas exibidas, que indicam as condições mais perigosas. Bandeiras vermelhas únicas significam que fortes correntes de retorno são esperadas e é recomendado ficar fora da água.



Fonte: USA Today e ABC News.