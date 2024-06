Líderes de transporte da Flórida pressionam por trem de Orlando a Tampa

Os planos para construir uma ferrovia de alta velocidade de Orlando a Tampa têm sido mencionados há vários anos, mas ainda não se concretizaram. Agora, líderes regionais de transporte estão pressionando para que a ligação vire realidade.



A Flórida Central continua sendo uma das regiões de crescimento mais rápido do país e, com esse crescimento, surgem muitos problemas de trânsito. De acordo com o US Census Bureau, 2,35 milhões de pessoas vivem atualmente nos condados que compõem o metrô de Orlando (Osceola, Orange e Seminole).

Até 2045, espera-se que a população da região cresça para cerca de 3,2 milhões.



Numa reunião no condado de Polk, membros da Sun Coast Transportation Planning Alliance e da Central Florida MPO Alliance adotaram por unanimidade uma resolução defendendo a expansão do serviço ferroviário de passageiros ao longo do notório trecho da rodovia.



O impulso para uma implementação acelerada da expansão dos serviços da Brightline ocorre em meio às frustrações manifestadas por aqueles que trafegam neste corredor da I-4 e enfrentam um trânsito pesado.



“Eu realmente tento evitá-lo tanto quanto possível por causa do quão ruim está”, disse Mallorie Collert à ABC Action News. Além disso, o diretor executivo da Forward Pinellas, Whit Blanton, expressou: “Qualquer pessoa que tenha viajado entre Orlando e Tampa e no corredor I-4 em geral, seja até o condado de Volusia, sabe como o crescimento e o desenvolvimento nesse corredor estão afetando a confiabilidade do tempo de viagem, a segurança, o desenvolvimento econômico e todos os tipos de outras questões", um sentimento adquirido pela WUSF.



As atuais atualizações de transporte incluem uma abordagem multifacetada para reconfigurar e expandir a I-4. Entre as melhorias estão a conversão da I-4 perto de Champions Gate para facilitar múltiplas faixas de viagem em cada direção, bem como a introdução de uma extensão Poinciana Parkway Conector da County Road 532 à State Road 429.



Além dessas mudanças, o serviço ferroviário previsto atravessaria perfeitamente as linhas do condado, conectando paisagens resilientes e comunidades movimentadas.



O projeto de lei estadual proposto anteriormente, que incluía a preservação de um corredor de 44 pés de largura ao longo da I-4 para a potencial conexão ferroviária, não teve sucesso. No entanto, isto não impediu os líderes regionais de procurarem caminhos alternativos.



Fonte: WPTV e Click Orlando.