Brasileiro está entre detidos por realizar cirurgia estética sem licença na Flórida

Quatro pessoas, incluindo um brasileiro, foram presos, acusados de realizar vários procedimentos cosméticos em uma clínica em Port St. Lucie, Flórida, sem a qualificação necessária que resultaram em cirurgias malsucedidas.



A investigação começou em maio de 2022, quando a polícia recebeu uma denúncia criminal da Secretaria de Saúde da Cosmetica Plastic Surgery and Anti-Aging e de vários de seus funcionários. A empresa, hoje fechada, estava localizada em 1941 Southeast Port St. Lucie Blvd.

As reclamações recebidas pelo Departamento de Saúde alegavam que os procedimentos cirúrgicos cosméticos estavam sendo realizados por um médico assistente, no caso, o brasileiro, e não por um cirurgião licenciado.



Adley da Silva, 51, que era apenas médico assistente, realizava as cirurgias. Também não havia nenhum cirurgião licenciado dos Estados Unidos presente durante essas cirurgias. DaSilva foi preso no condado de Martin em 14 de junho e vai responder por conduta ou participação em empresa por meio de um padrão de atividade de extorsão, quatro acusações de agressão agravada com grande dano, uma acusação de roubo de acordo com um esquema por fraude, uma acusação de fraude organizada e quatro acusações de exercício de medicina sem licença.



Lipoaspiração 360



Os detetives disseram ter identificado quatro vítimas diferentes que passaram por vários procedimentos cosméticos, incluindo "lipoaspiração 360", "elevação de bunda brasileira (brazilian butt lift) com transferência de gordura", "abdominoplastia" e "aumento de seios".



As cirurgias ocorreram entre 2021 e 2022 e as quatro vítimas sofreram diversas complicações com as cirurgias, como pele necrótica que se espalhou pela mira cirúrgica, segundo a polícia. Os procedimentos custam entre US$ 6.800 e US$ 22.900.



A investigação também revelou que a esposa de DaSilva, Kiomy Quintiana, 41, que não possui licença médica nos Estados Unidos, realizou alguns procedimentos como injeções de Botox e tratou algumas das complicações cirúrgicas das cirurgias estéticas de DaSilva. Ela foi presa no condado de Palm Beach em 13 de junho.



Dianne Linda Millan, 52, técnica cirúrgica e Fermal Lee Simpson, 74, anestesista, também participaram das cirurgias não autorizadas, sabendo que não havia nenhum cirurgião licenciado no local durante as cirurgias.

Tanto Millan quanto Simpson foram presos no condado de St. Lucie em 13 de junho com mandados pendentes cada um por uma acusação de RICO – conduta ou participação em empreendimento por meio de um padrão de atividade de extorsão.



A polícia disse que um quinto membro do grupo ainda está foragido com um mandado ativo.

Fonte: canal WPTV.