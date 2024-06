DeSantis assina proibição de lançamento de balões na Flórida

O governador Ron DeSantis sancionou um projeto de lei que proíbe os moradores da Flórida de liberar balões intencionalmente.

O HB 321 foi patrocinado pela Rep. Linda Chaney, R-St. Pete Beach e foi assinado na segunda-feira, 24, por DeSantis. Ele prevê multa aos moradores da Flórida encontrados soltando balões, normalmente usados para lembrar entes queridos ou para revelações de gênero.



No momento, a lei da Flórida permite o lançamento intencional de até nove balões. De acordo com esta nova legislação, a liberação intencional de até mesmo um balão acarretará uma multa de US$ 150 por violação.

Balões com mais de 15 libras incorreriam em multa que pode chegar a US$ 1.000. O fundo fiduciário de gestão de resíduos sólidos do Departamento de Proteção Ambiental da Flórida receberia US$ 50 da multa.



Floridianos com menos de 6 anos estão isentos. A nova lei entrará em vigor em 1º de julho de 2024.

Fonte: Local10.