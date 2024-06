Caminhonete invade padaria brasileira em Deerfield Beach (FL)

Uma caminhonete invadiu a padaria brasileira Tedesco, na Hillsboro Blvd, em Deerfield Beach. Um vídeo de vigilância capturou o momento em que o motorista dá uma forte ré, passa a calçada e quebra o vidro do estabelecimento.



O incidente aconteceu no sábado, 22, e deixou os donos, funcionários e quem estava no local, assustados.



Um vídeo de celular feito por uma testemunha mostra os extensos danos no interior. Mesas, cadeiras e uma planta foram destruídas e se espalharam pelo chão. O chão está quase todo coberto de vidros quebrados, entre outros danos.



Felizmente, ninguém ficou ferido e não houve danos estruturais na padaria.



"Graças a Deus não houve nenhum tipo de vítima, não tinha ninguém no momento no lugar onde o carro acertou dentro da loja e nem pessoas passando pela calçada. Pelo o que percebemos, o cara estava embriagado. Foi um acidente que nos deixou tensos no momento, mas que graças a Deus não aconteceu nada de muito sério, a não der os danos materiais", disse ao Gazeta News Patricia, proprietária.



Após atingir a padaria, o motorista tentou fugir e acelerou, mas colidiu com um veículo estacionado. Alguns policiais estavam próximos e o detiveram.



O dono da padaria, Mario Mesquita, disse que seus clientes previram o que aconteceria e “prepararam-se para o impacto”.



“Ele estava tentando encontrar uma vaga para estacionar e acelerava como um louco”, disse Mesquita à WTVJ. “As pessoas no carro estavam se preparando para que algo maluco acontecesse e então realmente aconteceu.”

A identidade do motorista e possíveis acusações são desconhecidas.