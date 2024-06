Nova onda de poeira do Saara segue em direção à Flórida

Na esteira da tempestade tropical Alberto, nenhum novo desenvolvimento tropical é esperado nos próximos sete dias. Porém, durante a próxima semana, a poeira do Saara dominará o Atlântico tropical e deve chegar à Flórida, deixando o céu avermelhado e o tempo mais seco.



A meteorologista da FOX 13, Valerie Mills, diz que a poeira do Saara está atualmente se movendo para fora da costa da África. Ele se moverá para oeste em direção ao Atlântico, Caribe e Golfo do México até o final da semana. Parte da poeira pode chegar à Flórida no fim de semana.



A poeira do Saara deve inibir o desenvolvimento tropical até o final de junho, segundo os meteorologistas.



O que é a poeira do Saara



A camada de ar do Saara, conhecida como poeira do Saara, é composta de areia, sujeira e outras poeiras que são elevadas para a atmosfera a partir da vasta área desértica que cobre a maior parte do Norte da África.



A poeira é transportada pelas ondas africanas que avançam para oeste, no Oceano Atlântico.



A camada de ar do Saara é uma bolsa de ar seco e bem misturado que geralmente reside entre 5.000 e 15.000 pés acima do nível do mar.



Muitas vezes, esse fenômeno inibe o desenvolvimento tropical porque um dos principais ingredientes para o desenvolvimento de ciclones tropicais é uma alimentação profunda de umidade.



Onda tropical



Outra onda tropical está atualmente emergindo ao largo da costa africana. Alguns modelos sugeriram algum desenvolvimento antes do início de julho nas Pequenas Antilhas.



Ainda assim, o desenvolvimento está longe de ser um golpe certeiro, com a poeira do Saara à espreita logo ao norte das ondas tropicais. A próxima tempestade nomeada da temporada de furacões de 2024 se chamará Beryl.



Fonte: Fox13.