Novo navio da Royal Caribbean é concluído e está a caminho da Flórida

O mais novo navio da Royal Caribbean International está finalmente concluído e seguindo da França para a Flórida, de onde partirá em viagens para o Caribe.

Segundo um comunicado de imprensa, o Utopia of the Seas partiu do estaleiro Chantiers de l’Atlantique em Saint-Nazaire, França, após mais de dois anos de construção.

O navio da classe Oasis seguirá para Port Canaveral, próximo a Orlando, com mais de 1.400 tripulantes. De lá, ele fará viagens de três e quatro noites para a ilha privada da Royal Caribbean nas Bahamas, Perfect Day at CocoCay e Nassau.

“Os turistas procuram fazer com que cada momento conte, celebrando e recarregando energias com os seus amigos e familiares, e o Utopia of the Seas torna tudo isso possível de várias maneiras”, disse Michael Bayley, presidente e CEO da Royal Caribbean International.



Uma nova seção da ilha estará disponível apenas para adultos, Hideaway Beach, no início de 2024.



O navio também contará com um novo conceito de restaurante, The Royal Railway, inspirado na viagem ferroviária da virada do século, com dois vagões de 24 lugares. O interior conta com telas de LED revestidas por caixilhos de janelas e uma equipe de atores fará seus papéis. O menu do chef corresponderá aos destinos.



As experiências podem variar desde a aventura familiar do Velho Oeste Selvagem, uma viagem romântica pela Rota da Seda pela Ásia, chocolate quente no Pólo Norte e degustações de vinhos no Vale de Napa.



Segundo a Royal Caribbean, o novo navio tem um total de 18 decks, 2.834 cabines e capacidade para 5.668 passageiros. A chegada do navio está prevista para 19 de julho.



Para mais detalhes sobre o novo navio, clique neste link.



Fonte: Local 10.