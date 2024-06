Ano fiscal 2024-2025 da Flórida: novo orçamento de U$116,5 bilhões e quase 200 novas leis

O ano fiscal de 2024-2025 da Flórida chegará na próxima semana com um novo orçamento de 116,5 bilhões de dólares e quase 200 novas leis.



Os legisladores também incluíram outros 2 bilhões de dólares em despesas em projetos de lei, e esse dinheiro não apareceu no orçamento (HB 5001). Entre as medidas previstas para entrar em vigor em 1º de julho estão:



HB 21: Fornece US$ 20 milhões para compensar vítimas de abuso na Escola para Meninos Arthur G. Dozier, fechada, em Marianna, e em outra escola de reforma estadual no condado de Okeechobee



HB 49: Facilita as regulamentações sobre as horas que os jovens de 16 e 17 anos podem trabalhar, incluindo permitir que os pais e superintendentes escolares renunciem ao limite de 30 horas por semana quando as aulas estiverem em funcionamento.



HB 87: Reforça argumentos de autodefesa para pessoas que atiram em ursos em suas propriedades.



HB 117: Permite a divulgação do depoimento do grande júri envolvendo o falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.



SB 330: Cria hospitais universitários de saúde comportamental vinculados a universidades para ajudar a resolver problemas no tratamento de pacientes com problemas de saúde mental.



HB 385: Dá aos tribunais o poder de exigir que os pais utilizem locais de “troca neutra e segura” nos gabinetes do xerife quando partilham a custódia dos filhos.



HB 415: Orienta o Departamento de Saúde da Flórida a criar um site que forneça informações e links para determinados “recursos sobre gravidez e paternidade”.



HB 433: Impede que os governos locais imponham requisitos às empresas sobre proteções dos trabalhadores contra a exposição ao calor.



SB 544: Exige que o Departamento de Saúde estabeleça uma rede de prestadores para participar de um programa de vouchers para aulas de natação.



HB 601: Restringe os conselhos de revisão de cidadãos de investigarem supostas irregularidades cometidas por policiais.



HB 919: Exige que anúncios políticos que contenham “imagens, vídeo, áudio, gráficos ou outro conteúdo digital” criados com inteligência artificial incluam um aviso de isenção de responsabilidade.



HB 931: Autoriza os distritos escolares a permitir capelães escolares voluntários.



SB 968: Designa propriedade na Base Aérea de Tyndall no Condado de Bay e dentro dos antigos limites da Base Aérea de Homestead no Condado de Miami-Dade como "território do espaçoporto".



SB 1264: Adiciona a história do comunismo ao ensino obrigatório nas escolas públicas a partir do ano letivo de 2026-2027.



HB 1291: Impede que “políticas de identidade” sejam incluídas em programas de preparação de professores universitários.



HB 1503: Permite que as transportadoras conhecidas como "linhas excedentes" retirem algumas propriedades não originais da Citizens Property Insurance Corp do estado.



HB 1645: Revoga partes da lei estadual sobre emissões de gases de efeito estufa e proíbe turbinas eólicas offshore.



SB 1764: Aumenta as penalidades para participantes em “invasões de rua”.



SB 7002: Parte de um esforço de "desregulamentação" escolar liderado pela presidente do Senado, Kathleen Passidomo, R-Nápoles, inclui permitir que os distritos publiquem avisos de intenção de adotar orçamentos provisórios nos sites dos conselhos escolares em vez de nos jornais.



SB 7028: Inclui US$ 200 milhões para continuar o programa My Safe Florida Home, que ajuda os residentes a proteger suas casas contra tempestades.



SB 7032: Fornece isenção de mensalidades e taxas para alunos que abandonaram o ensino médio e buscam diplomas e credenciais de força de trabalho em faculdades estaduais.



HB 7063: Impede que strippers menores de 21 anos trabalhem em empresas de entretenimento adulto.

Fonte: Fox13 News.