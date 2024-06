Quinta turista morre puxada por correnteza em praia da Flórida

Em apenas quatro dias, cinco turistas morreram puxados por correntezas nas águas da mesma cidade litorânea da Flórida - as perigosas correntes do mar em Panama City Beach.



A quinta vítima é uma mulher de 60 anos que visitava o Sunshine State vinda do Missouri e morreu no domingo, 23. Sua morte ocorreu depois que três homens se afogaram na sexta-feira, 21 – um dia depois que um adolescente morreu nas águas do Golfo.

Na última tragédia, Debbie Szymanski, de St. Louis, estava curtindo a praia perto do bairro de Carillon com sua família quando perceberam que ela não estava respondendo depois de sair para nadar por volta das 11h30, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Bay.



Membros da família a agarraram e começaram a trazê-la para a costa enquanto os delegados do xerife e do serviço de emergência entravam correndo. Ela foi transportada para um hospital local, onde foi declarada morta.



Dois dias antes, três jovens pais de Birmingham, Alabama, foram mortos poucos minutos depois de chegarem a um Airbnb que alugaram com um grupo de seis pessoas para passar férias em Panama City Beach.



Os amigos – Harold Denzel Hunter, 25, Jemonda Ray, 24, e Marius Richardson, 24 – fizeram o check-in do aluguel perto dos Condomínios Watercress, na praia, pouco antes das 20h e correu para o oceano para um mergulho rápido, de acordo com o gabinete do xerife. Em poucos minutos, todos os três foram pegos por uma correnteza.



No dia anterior, a primeira das cinco vítimas, Ryker Milton, de 19 anos, de Muskogee, Oklahoma, estava com um amigo na praia por volta das 16h quando uma correnteza o pegou. Ele foi socorrido mas não resistiu.

Em outra praia da costa leste da Flórida, um casal da Pensilvânia morreu em uma correnteza enquanto estava de férias com seus seis filhos. O incidente aconteceu na Ilha Hutchinson, uma ilha barreira no condado de Martin, cerca de uma hora ao norte de West Palm Beach.

Bandeiras vermelhas



As correntes são poderosos canais de água que podem fluir a 2,5 metros por segundo, arrastando os nadadores das praias, informa o Serviço Oceânico Nacional da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.



O gabinete do xerife e outros funcionários alertaram repetidamente as pessoas para ficarem fora das águas do golfo se forem afixadas bandeiras vermelhas.

“POR FAVOR, FIQUE FORA DA ÁGUA”, postou o xerife do condado de Bay, Tommy Ford, no Facebook no domingo, depois que Szymanski foi trazido para terra. “A água pode parecer calma, mas por baixo as correntes são traiçoeiras hoje. É muito perigoso nadar agora.”

As cinco vítimas estavam nadando quando bandeiras vermelhas duplas ou simples foram afixadas nas praias.

Bandeiras vermelhas duplas indicam “condições extremamente perigosas” e que ninguém deve nadar porque a água está fechada. Bandeiras vermelhas únicas indicavam “condições de alto risco com ondas e/ou correntes intensas”.



Fonte: Miami Herald.