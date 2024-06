Mais de 120 imigrantes haitianos desembarcam em Key West (FL)

Mais de 120 migrantes haitianos desembarcaram em Key West na manhã desta quarta-feira, 26, confirmaram a Patrulha de Fronteira dos EUA e o Gabinete do Xerife do Condado de Monroe.

Segundo as autoridades, um barco transportando mais de 120 migrantes desembarcou nas proximidades da Reserva Natural de Key Westem por volta das 4h, ao norte de Higgs Beach.



O barco chegou a cerca de 100 metros dos condomínios 1.800 Atlantic, perto de Higgs Beach, por volta das 3h40, de acordo com o gabinete do xerife. Cerca de 117 pessoas – 87 homens e 30 mulheres, incluindo algumas crianças – estavam na embarcação, segundo despacho fornecido ao Herald pela agência.



Uma criança e um adulto foram levados ao Lower Keys Medical Center para serem tratados por ferimentos sem risco de vida, de acordo com o despacho. As pessoas disseram às autoridades que estiveram no mar durante sete dias, segundo o gabinete do xerife.



Todas as pessoas foram entregues à Patrulha de Fronteira dos EUA. Adam Hoffner, agente-chefe assistente de patrulha do setor de Miami da Patrulha de Fronteira, disse ao Herald que as pessoas serão levadas para as instalações da agência em Marathon, em Middle Keys, e Dania Beach, no condado de Broward.



Embora os desembarques de migrantes por pessoas que fogem de Cuba sejam uma ocorrência frequente nas Keys, os barcos que chegam à cadeia de ilhas vindos do Haiti são muito menos comuns. As chegadas de Cuba são geralmente grupos menores em barcos improvisados. Normalmente, as pessoas que vêm do Haiti estão em navios sobrecarregados como o que chegou na quarta-feira. A última chegada do Haiti a Keys foi em fevereiro de 2023, quando 114 pessoas desembarcaram na pequena comunidade de Tavernier, em Upper Keys.



A chegada desta quarta-feira ocorre em meio a uma ordem executiva em andamento do governador da Flórida, Ron DeSantis, emitida em janeiro de 2023, que enviou um influxo de policiais estaduais e soldados da Guarda Nacional para ajudar a patrulhar os mares e os céus em busca de migrantes que chegam.



A ordem foi em resposta a um aumento na chegada de migrantes de Cuba e Haiti que sobrecarregou os deputados do Gabinete do Xerife do Condado de Monroe e os oficiais da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida designados para Keys, que geralmente eram os primeiros a responder aos desembarques, que aconteciam às vezes várias vezes. por dia entre o final de 2022 e o início de 2023.

Desde então, os desembarques diminuíram, mas, como demonstra quarta-feira, os barcos ainda conseguem passar.



Fonte: Miami Herald.